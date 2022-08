«'Todo el mundo odia a Johan': ser un inadaptado»

La cartelera en época estival suele ser impredecible y este año post-pandemia se está notando especialmente. No hay muchos blockbusters, algunos no están funcionando como se esperaba y se nota cierto relleno en la parrilla de lanzamientos, con estrenos que duran apenas unos días en la programación, sin tiempo para encontrar su sitio. Algunas distribuidoras apuestan por títulos de interés, de nacionalidades diversas, que quizás no ven la luz en la época del año adecuada para afianzarse en la taquilla con unos mínimos. Puede ser el caso de 'Todo el mundo odia a Johan', una apuesta de procedencia nórdica que visita las salas con una historia peculiar que merece algo de atención. El protagonista es un inadaptado, un tipo huérfano que no despierta simpatía alguna a su alrededor, debido a su carácter fuera de lo común y a un historial existencial al margen. Cabe preguntarse si no es el mundo quien no se adapta a él, aunque luce algunas excentricidades que pueden asustar a quien se cree normal en un mundo donde tamaña etiqueta no existe.

Johan es un sujeto asocial en una aldea perdida de Noruega. Su existencia no es un camino de rosas, entre otras razones porque cultiva una peligrosa afición por los explosivos. Ya de crío, jugando con fuego, voló por los aires accidentalmente a su vecina cuando también era una niña. Ahora pretende conquistarla, redimirse y sentirse querido, un tarea nada fácil, porque lo que necesita el protagonista de este curioso filme es que alguien le muestre algún mínimo signo de amor. El joven cineasta Hallvar Witzø, bregado en el campo de las series de televisión como realizador, firma la dirección. En su día llamó la atención con el cortometraje 'Tuba Atlantic'. Su ópera prima en formato largo ha sido relacionada con películas recientes de la cinematografía nórdica como 'Corazón gigante', 'La mujer de la montaña', 'Rams' o 'Un hombre llamado Ove'.

Con estos títulos comparte cierto tono y escenarios. Protagoniza el relato Pål Sverre Hagen, un rostro europeo de casi dos metros de altura en alza al que ya hemos visto en 'Kon-Tiki, basada en una odisea real ocurrida en 1947, tras la Segunda Guerra Mundial: el viaje del joven aventurero noruego Thor Heyerdahl, un antropólogo que se embarcó en una expedición tan fantástica como peligrosa, 8.000 kilómetros a través del océano Pacífico a bordo de una balsa de madera. También brilla especialmente en la recomendable serie 'Exit', disponible en Filmin, donde se narran las vidas cruzadas de un grupo de hombres adinerados, tremendamente heterosexuales, que consiguen hacerse millonarios antes de la treintena. Evidentemente, ya no saben cómo afrontar su rutina diaria, el tedio se apodera de su vivir cada día mientras la falta de motivación les corroe por dentro. Lo tienen todo, no necesitan nada más, pero quizás les falte lo más importante. Los ricos también lloran, como en 'Succession'.

Ingrid Bolsø Berdal, vista en la serie 'Westworld', completa el reparto principal de 'Todo el mundo odia a Johan', cuyo protagonista es un ser humano inocente, más bien bonachón, que de puertas afuera genera suspicacias infundadas. La idea del film surgió a partir de «un funeral que se tuerce mucho, en el que los asistentes no sienten realmente pena sino una secreta alegría de haberse librado del viejo del ataúd», según palabras del director. «Me parecía interesante, podría ser emocionante y divertido conocer quién había sido ese viejo y qué había hecho para ser odiado por todo el pueblo. Además, era evidente que el viejo era el héroe y los aldeanos los necios».