'No mires a los ojos' encabeza los estrenos en salas este viernes

'No mires a los ojos', el último largometraje de Félix Viscarret, encabeza los estrenos de esta semana en las salas de cine. La adaptación de 'Desde la sombra', la novela de Juan José Millás, no es el único estreno español que este viernes llega a la cartelera. Ahí están '13 exorcismos', 'Vasil', 'El agua', 'Para entrar a vivir', 'Las cartas perdidas' y 'Lugares a los que nunca hemos ido'. Entre los estrenos internacionales más destacados se encuentran 'La forja de un campeón', 'Corten!' y 'Bardo, falsa crónica de unas cuantas verdades'.

Félix Viscarret dirige esta adaptación de 'Desde la sombra', la novela de Juan José Millás. La cinta sigue los pasos de Damián (Paco León), un tipo solitario y de pocas palabras, al que acaban de echar de la empresa en la que llevaba años trabajando. Tras destrozar la máquina registradora en un ataque de ira, Damián se esconde en un viejo armario que viaja en un camión de mudanzas y acaba en la casa de un matrimonio que vive con su hija adolescente. Atrapado por la curiosidad, decide hacerse un rincón habitable en el fondo de un mueble y conocer a su 'nueva familia'. Drama, humor y suspense se dan la mano en este largometraje con un Paco León magistral.

Jacobo Martínez 13 exorcismos

Tras una sesión de espiritismo realizada la víspera de Todos Los Santos, Laura Villegas (María Romanillos) comienza a comportarse de manera extraña. Alarmados por el siniestro comportamiento de su hija y convencidos de que el demonio la ha poseído, sus padres acuden al Padre Olmedo (José Sacristán), uno de los 15 exorcistas autorizados por el Vaticano para intervenir en casos de posesiones demoníacas. A partir de ahí una serie de fenómenos extraños comenzarán a envolver a los protagonistas de esta historia.

Daniel Graham La forja de un campeón

Daniel Graham dirige esta historia ambientada a principios del siglo XIX, cuando el boxeo era el deporte de los reyes. Jem Belcher (Matt Hookings), un joven y talentoso boxeador, siguiendo los pasos de su abuelo Jack (Russell Crowe), luchó hasta convertirse en el campeón más joven de la historia de Inglaterra. Esta es la historia real del nacimiento del boxeo.

Michel Hazanavicius Corten!

Michel Hazanavicius, el responsable de la fantástica 'The Artist', coescribe y dirige 'Corten!', una película dentro de una película. En esta ocasión, un grupo de amigos se dispone a realizar una cinta de zombis en un edificio abandonado. Entre técnicos y actores desganados, parece que sólo el director está dispuesto a invertir la energía necesaria para terminar su película de terror de bajo presupuesto. Pero la inesperada irrupción de auténticos muertos vivientes perturbará el rodaje original. El largometraje adapta la japonesa 'One Cut of the Dead', de Ryoichi Wada y Shin'ichirô Ueda.

Avelina Prat Vasil

Dice Isabel Coixet que la ópera prima de Avelina Prat es un filme «maravilloso y delicado, que permanece en la memoria del espectador». Protagonizada por el búlgaro Ivan Barnev, los españoles Karra Elejalde, Alexandra Jiménez y Susi Sánchez y la británica Sue Flack, la película cuenta la historia de un inmigrante búlgaro, un hombre singular, que transmite bondad, pasión, y una peculiar sabiduría; que ve la vida de otra manera y cuenta pequeñas historias fascinantes... y los dos meses que pasa en España, en casa de Alfredo, un hombre solitario y poco sociable y junto a sus valedoras en el club de bridge, Carmen, una elegante viuda y Maureen, una irlandesa combativa y defensora de la justicia social.

Alejandro González Iñárritu Bardo, falsa crónica de unas cuantas verdades

Rodada en exuberantes 65 milímetros, 'Bardo, falsa crónica de unas cuantas verdades' pone el foco en Silverio, un reputado periodista y documentalista mexicano afincado en Los Ángeles que, tras ser nombrado ganador de un prestigioso premio internacional, se ve obligado a regresar a su país natal, sin saber que este sencillo viaje le llevará a un límite existencial. La locura de sus recuerdos y temores han decidido atravesar el presente, llenando su vida cotidiana de una sensación de desconcierto y asombro. Con emoción y abundantes risas, Silverio se enfrenta a cuestiones universales y a la vez íntimas sobre la identidad, el éxito, la mortalidad, la historia de México y los vínculos familiares profundamente emocionales que comparte con su mujer y sus hijos. La cinta llegará el 16 de diciembre a Netflix, pero este viernes llegará a un puñado de salas de forma limitada.

Elena López Riera El agua

En la ópera prima de Elena López Riera es verano, en un pequeño pueblo del sureste de España. Una tormenta amenaza con volver a desbordar el río que lo atraviesa. Una vieja creencia popular afirma que algunas mujeres están predestinadas a desaparecer con cada nueva inundación porque tienen «el agua adentro». Ana (Luna Pamies) vive con su madre (Bárbara Lennie) y con su abuela (Nieve de Medina) en una casa a la que el resto del pueblo mira con suspicacia. En medio de la atmósfera eléctrica que precede a la lluvia, Ana conoce a José (Alberto Olmo) a la vez que lucha por aventar a los fantasmas.

Mikhaël Hers Los pasajeros de la noche

En el París de 1981 se respira un aire de cambio y esperanza. Elisabeth (Charlotte Gainsbourg) acaba de separarse y deberá hacer frente a su nueva situación: mantener a sus dos hijos adolescentes y cuidar de sí misma. Consigue trabajo en el programa de radio nocturno 'Los pasajeros de la noche' y allí conocerá a Talulah (Noée Abita), una adolescente problemática y muy peculiar, a la que decide acoger en su casa. La influencia y el espíritu libre de la joven cambia la trayectoria de sus vidas para siempre.

Ernesto Pagano Tutankamón: el último viaje

Con motivo del centenario de este descubrimiento, 'Tutankamón: el último viaje' ofrece, por primera vez, la oportunidad de conocer al faraón y ver cómo se trasladaron 150 objetos entre los tesoros de Tutankamón a la mayor exposición internacional jamás dedicada al joven rey.

Sebastián Lelio El prodigio

Sebastián Lelio dirige esta adaptación del bestseller de Emma Donoghue, que protagonizan, entre otros Florence Pugh, Tom Burke, Kíla Lord Cassidy y Elaine Cassidy. La acción se ubica en la región irlandesa de las Midlands, en 1862. Anna O'Donnell, una niña de once años, deja de comer pero permanece milagrosamente viva y en buen estado. La enfermera inglesa Lib Wright es llevada al pequeño pequeño donde vive la niña para observarla. Numerosos turistas y peregrinos se congregan para contemplar a la niña que, según se dice, ha sobrevivido sin comer durante meses. ¿Acaso alberga el pueblo a una santa que «sobrevive con el maná del cielo» o existen motivos más siniestros? Tras un estreno limitado a un puñado de salas, la película se podrá ver en Netflix a partir del 16 de noviembre.

Pablo Aragüés y Marta Cabrera Para entrar a vivir

Una pareja, a la que dan vida Bárbara Goenaga y Gorka Otxoa, acaba de encontrar la casa de sus sueños. Todo es perfecto hasta que se dan cuenta de que es aún mejor: la casa les da todo lo que piden. Pero ¿necesitan todo eso? Pronto se darán cuenta de que, si dejan de pedir, la casa les obliga a hacerlo y si no lo hacen… pueden acabar igual que los antiguos inquilinos. Una terrorífica comedia para pasar un buen rato. La película cuenta con música de Zahara y de su banda con Martí Pernau, _juno.

Amparo Climent Las cartas perdidas

Escrita y dirigida por la actriz, dramaturga y directora Amparo Climent, 'Las cartas perdidas. La cárcel y el exilio de las mujeres republicanas' es un largometraje documental que ha rescatado los testimonios, documentos, imágenes y cartas reales de mujeres represaliadas tras el Golpe de Estado de 1936, de aquellas mujeres víctimas del franquismo que sufrieron una doble represión: la ideológica y la de género. Cada carta es representada en la historia por una actriz, en los lugares donde realmente ocurrieron los hechos que narra la carta o en un espacio simbólico de la memoria de nuestro país. Participan, entre otras, Marisa Paredes, Alba Flores, Julieta Serrano, Nora Navas o Tina Sainz.

Maurice Trouwborst Capitana Nova

Una piloto de combate debe viajar al pasado para salvar el planeta de un desastre ambiental. Pero lo que nadie ha tenido en cuenta es un efecto secundario del viaje en el tiempo: durante este proceso Nova se convierte en una niña de 12 años. Nadie respeta sus opiniones, excepto Nas, una adolescente abandonada que intenta mantener a la misteriosa chica y su robot volador ADD fuera del alcance del Servicio Secreto. Ahora, el futuro del planeta depende de ellas.

Roberto Pérez Toledo Lugares a los que nunca hemos ido

La película póstuma de Roberto Pérez Toledo se estrena este viernes simultáneamente en Filmin y las salas de cine. Protagonizada por Belén Fabra y Francesc Corbera, la cinta coral sigue la historia de varios personajes. En ella nos encontramos a Elena, que ha pedido cena a domicilio, pero cuando abre la puerta, descubre que el repartidor es Manu, el que fue su gran amor. En otro lugar de la ciudad, Javier es un director de casting a punto de poner a prueba a un actor con el que mantiene algo más que un vínculo profesional. No muy lejos de allí, Eva se dispone a ser infiel por primera vez a su marido con un compañero de trabajo. Mientras, Marian y Oliver inauguran el piso con el que se han hipotecado por treinta años. Y Carol y Orestes se conocen en una fiesta a la que acuden desconocidos dispuestos a abrazarse.