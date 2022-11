'No mires a los ojos', la fascinación por la vida de los otros Félix Viscarret lleva con acierto a la gran pantalla la novela que Juan José Millás publicó en 2016 bajo el título 'Desde la sombra'

Paco León, como Damián, en 'No mires a los ojos'. / Mikel Larrea

El punto de partida de 'No mires a los ojos' es tan desconcertante y tenso como atractivo. Damián (Paco León), un tipo más bien solitario y de pocas palabras, se dirige como cada día a su lugar de trabajo, un taller en el que realizan muebles de madera. Al poco de llegar, su responsable le llama al despacho y lo despiden. Furioso y sin dirigir palabra alguna a sus compañeros, se acerca a la máquina registradora y la destroza. Cuando su jefe sale del despacho enfurecido, Damián escapa corriendo y se esconde en un viejo armario que descansa sobre el camión de una empresa de mudanzas. Allí, inmóvil y prácticamente a oscuras, espera paciente a que los operarios transporten el pesado bulto hasta su nuevo hogar: un chalé ubicado en una urbanización a las afueras de la ciudad. Una vez dentro de la casa, y con extremo cuidado, Damián sale del armario y se oculta bajo la cama de Fede (Àlex Brendemühl) y Lucía (Leonor Watling), un matrimonio que vive con su hija adolescente. Al parecer, el armario formaba parte de la casa en la que Lucía vivía con sus padres y es un recuerdo muy especial para la mujer. De noche, cuando la pareja se ha quedado dormida, Damián piensa en salir de la casa pero, atrapado por la curiosidad, decide quedarse en la casa de la que será su nueva familia.

Nada es plausible en 'No mires a los ojos', como tampoco lo era en 'Desde la sombra', la novela que Juan José Millás publicó en 2016 a través de Seix Barral y en la que se inspira una película difícil de describir, que toca todo tipo de géneros -hay drama, comedia, thriller, suspense, romance y terror- y se inicia de forma casi asfixiante, hasta que se va abriendo poco a poco, a medida que Damián comienza a formar parte de la vida de esta familia, como si de un espectro se tratara. La clave está en el armario empotrado delante del que Lucía ha puesto el viejo mueble, donde Damián comenzará a hacer su nueva vida. Desde ese lugar privilegiado, al otro lado del doble fondo, del espejo, Damián observará una vida muy distinta a la suya, una vida protagonizada por una pareja que parece ya bastante deteriorada y una chavala inmersa en una relación más bien tóxica. No se quedará ahí y empezará a interactuar primero de forma tímida, pero cada vez con mayor contundicencia hasta convertirse en una presencia fantasmal.

Dirigida por Félix Viscarret (Pamplona, 1975), la cinta acierta a la hora de adentrarse en el peculiar universo de Millás, transportando al espectador a un mundo surrealista desde lo cotidiano y lo costumbrista. Con un ritmo narrativo encomiable, Viscarret logra que el interior del personaje, armado en torno a entrevistas imaginarias, ¿o no?, con periodistas, tanto de ficción como reales, sea tan atractivo como las peripecias que vive adosado a esta familia. En este sentido, la interpretación de Paco León da en el clavo, alejándose de la comedia que tanto le ha dado, y colocando sobre la mesa un abanico de emociones y registros que van desde la vulnerabilidad hasta la frialdad de quien parece no tener nada que perder. Así, León consigue que el espectador empatice con el protagonista, pese a que gran parte de sus acciones son, a todas luces, una locura y reprobables. Con pocas pinceladas, pero muy bien articuladas, Viscarret y David Muñoz, coguionistas de la historia, son capaces de realizar de describir a este hombre marginal que no parece tener problemas en dejar su vida atrás y que, paradójicamente, acaba 'encajando' en la vida de otros.

Enigmática y sugerente, 'No mires a los ojos' es una entretenida propuesta que se sirve de lo imposible para describir la fascinación que casi todos sentimos por la vida de los otros. Un filme inteligente y distinto, al que solo se le puede pedir un pelín más de contención en el metraje.