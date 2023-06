Kevin Spacey está convencido de que volverá a rodar en breve nuevas películas

El actor estadounidense Kevin Spacey está convencido de que pronto podrá volver a trabajar ante las cámaras tras el juicio en el que deberá responder por presuntos delitos sexuales que comienza el próximo 28 de junio en Londres, en el que espera ser declarado inocente. «Sé que ahora mismo hay gente dispuesta a contratarme en el momento en el que me absuelvan de esos cargos en Londres. En el momento en el que eso ocurra, estarán listos para empezar a trabajar», afirma Spacey, de 63 años, en una entrevista exclusiva con el semanario alemán Zeit Magazin, la primera que concede desde que el escándalo sobre su persona se hiciera público.

El ganador de dos Oscar de Hollywood habla sobre el giro que dio su vida después de que varios hombres le acusaran de agresiones y abusos sexuales en 2017. Cuando esas acusaciones se hicieron públicas, la plataforma Netflix le echó de la popular serie «House of Cards» y el realizador Ridley Scott de la película «Todo el dinero del mundo», en la que fue reemplazado como protagonista por Christopher Plummer, que volvió a rodar todas las escenas que habían sido grabadas con Spacey. «Fue un momento en el que mucha gente tuvo mucho miedo de ser castigada si me apoyaban», afirma el actor que ganó su primer Oscar con el filme «Sospechosos habituales» en 1995.

Spacey duda, sin embargo, de que pueda rehabilitarse ante los medios de comunicación tras el escándalo hace seis años y revela que ha empezado a escribir, pero asegura que no tiene intención de ahondar en su propia experiencia para enfrentarse a las acusaciones. «No intento equilibrar la balanza. No tengo interés en luchar contra algo contra lo que no merece la pena luchar», declara en la entrevista pocos días antes del proceso penal en la capital británica en el que se enfrentará a 12 cargos, después de que cuatro hombres le acusaran de agresión sexual y otros dos de relaciones sexuales no consentidas. Los hechos se habrían producido entre 2001 y 2013. En la vista preliminar, Spacey negó todas las acusaciones.

«En el momento en el que son analizadas se desmoronan», dijo el actor al comentar las acusaciones en su contra. «Eso es lo que sucedió en el juicio de Rapp y es lo que ocurrirá en este caso», afirmó Spacey en referencia al proceso en su contra por una demanda presentada por el también actor Anthony Rapp, que le acusó de abusos cuando solo contaba 14 años de edad. El pasado octubre Spacey fue absuelto de todos los cargos en un juicio celebrado en Nueva York. Asegura además que trabajó siempre intensamente para olvidar sus problemas personales ante el hecho de ser homosexual, algo que siempre había negado y ocultado hasta las acusaciones de Rapp.

«Una parte de mi era profundamente infeliz», admite la estrella cinematográfica que obtuvo su segunda estatuilla de Hollywood con el filme «American Beauty». Finalmente y a la hora de valorar el escándalo sobre su persona, surgido en el momento de mayor apogeo del movimiento «Me too», Kevin Spacey se muestra convencido de que «dentro de diez años no significará nada. Mi trabajo vivirá más que yo y eso es lo que se recordará».