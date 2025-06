Joyas de las plataformas: la fiebre del oro

Hay muchas películas en torno al oro, y muy pocas están e plataformas. Pero aquí nos ceñimos a cuando surgió la fieble del oro en ... Alaska y California. Solo hay dos en plataformas. Algunas tan fundamentales como 'Oro en el Pacífico' (1936) o 'California' (1947), ni están ni se las esperan. Aquí nos quedamos con dos, 'La leyenda de la Ciudad sin Nombre', que nos sirve para celebrar el 95 cumpleaños del veterano Clint Eastwood y 'La quimera del oro', del inmortal Charles Chaplin que celebra su centenario.

1 Disponible en alquiler en Acontra+, Apple TV y Rakuten TV (Charles Chaplin, 1925) 'La quimera del oro'

Protagonizada por Charles Chaplin, Mack Swain, Tom Murray, Georgia Hale, Betty Morrisey, Malcolm White y Henry Bergman. Una de las grandes obras maestras del cine que tuvo un proceso de gestación particularmente interesante. Se trataba de la primera comedia rodada por Chaplin para la productora United Artist, creada por él mismo en asociación con Douglas Fairbanks, Mary Pickford y David Wark Griffith, para la que había realizado previamente el exquisito melodrama 'Una mujer de París', que constituyó un sonoro fracaso de taquilla. Chaplin no tenía demasiado claro el tema que quería tratar en su siguiente proyecto, pero sí acariciaba la idea de filmar una gran epopeya. Sería el matrimonio Fairbanks el que terminó dándole la idea al reparar en unas ilustraciones sobre helados paisajes de Alaska y la región de Klondike. Chaplin se sintió rápidamente tentado a rodar una historia sobre los pioneros y aventureros que fueron a aquellas lejanas tierras en busca de fortuna. Otro acontecimiento histórico, la trágica expedición de Donner, extraviada en Sierra Nevada, cuyos supervivientes se vieron obligados a practicar el canibalismo, fue una apreciable fuente de inspiración para el cineasta, surgiendo de este macabro suceso uno de los gags más memorables del filme.

A finales del siglo XIX, en plena fiebre del oro, Charlot (Charles Chaplin), buscador solitario, llega a Alaska atraído por la posibilidad en encontrar un filón con el suficiente oro como para salir de la pobreza en la que vive, como tantos otros. A la larga hilera de buscadores de oro intenta unirse Charlot, pero una tormenta de nieve conduce al vagabundo a la cabaña de Black Larsen (Tom Murray) , un forajido fuera de la ley. Hasta allí llega también Big Jim McKay (Mack Swain), otro buscador, afortunado descubridor de un filón de oro. Tras una fuerte disputa, Black los acepta en su cabaña. El hambre y el azar hacen que Larsen salga en busca de provisiones. Charlot y Big Jim se ven obligados a ingerir un viejo zapato. Big Jim, presa de una alucinación, ve a Charlot convertido en pollo e intenta comérselo. La aparición de un oso resuelve la situación y ambos se separan. Big Jim acude a su mina pero ésta ha sido descubierta por Larsen tras matar a dos policías. El bandido golpea a Big Jim dejándole sin sentido y, en su huida, se despeña en un alud. Charlot llega a la taberna de una de tantas ciudades mineras construidas durante la fiebre del oro donde, ingenuamente, se enamora de Georgia (Georgia Hale), una bella prostituta del lugar. Para gastar una broma al vagabundo, Georgia acepta la invitación de éste para cenar el día de fin de año, pero luego no acude. Entre tanto Big Jim ha perdido la memoria . Acude a la ciudad y encuentra a Charlot. Le hace su socio y le pide que le ayude a encontrar su mina. Tras estar ambos a punto de caer por un precipicio, consiguen su objetivo. Ya millonarios, los dos amigos se embarcan para Europa y en el lujoso trasatlántico. Charlot consiente en volver a vestirse de vagabundo para la prensa. Georgia, que viaja en tercera clase, intenta ayudarle creyéndole un polizón. Aclarado el malentendido, los dos se besan para una foto. Charlot ya ha decido hacerla su mujer.

El rodaje en estudio y escenarios naturales de las Montañas Rocosas y el Monte Lincoln fue especialmente arduo. Ya separado de Edna Purviance, Chaplin selecciona para el papel femenino a Lita Grey y, tras meses de rodaje, el embarazo de la actriz obliga al cómico a sustituirla y a convertirla en su esposa. Georgia Hale se hace cargo del personaje, pero todo ello que el presupuesto se dispare al volver a tener que repetir muchas escenas y el coste final se eleve casi al millón de dólares. La película incluye escenas tan antológicas como la que muestra a un hambriento Charlot comiéndose una bota, logrando por primera vez en el cine, una perfecta fusión entre comicidad y tragedia. La película fue nominada al Oscar a la Mejor Música y al Mejor Sonido, tras la sonorización que realizó el propio Charles Chaplin en 1943. Su estreno en España tuvo lugar el 8 de febrero de 1926 y tuvo continuas reposiciones, la última el 26 de junio de 2025.

2 Disponible en alquiler en Apple TV, Amazon video y Rauten TV (Joshua Logan, 1969) 'La leyenda de la Ciudad sin Nombre'

Ampliar Fotograma de 'La leyenda de la Ciudad sin Nombre'. RC

Protagonizada por Clint Eastwood, Lee Marvin, Jean Seberg, Harve Presnell, Ray Walston, Tom Ligon, Alan Dexter y William O'Connell. Excelente cruce de géneros entre la comedia, el western y el musical. La película fue el último trabajo del director Joshua Logan para el cine y ha pasado a ser una de sus obras más recordadas. El film está ambientado en la época de la fiebre del oro y cuenta la historia de Ben Rumson, un hombre casado con una bella joven. Para asegurarse que ninguno de los trabajadores de la mina donde trabajan se acercará a ella, Rumson decide traer a un grupo de prostitutas para que trabajen en el salón de la ciudad recién fundada, la Ciudad sin Nombre. El film está protagonizado por Lee Marvin, a quien se le recordará siempre cantando con su voz grave 'Estrella Errante', por Clint Eastwood, recién salido de los spaghetti westerns europeos que le dieron la fama y por Jean Seberg, que también había alcanzado ua considerable fama en Europa tras su protagonismo en 'Al final de la escapada'.

Todo sucedió con rapidez en los días de la fiebre del oro en California. Dos hombres se conocieron súbitamente y, rápidamente, decidieron ser amigos para siempre. Uno es Ben Rumson (Lee Marvin) y el otro, al que Ben salvó la vida es, simplemente, Socio (Clint Eastwood). Ambos tienen caracteres opuestos: Ben es fuerte, irresponsable, borracho. Socio es sobrio, tranquilo y fuerte también. Los dos se llevan muy bien como buscadores de oro, pero ¿de qué sirve el oro si no hay mujeres en que gastarlo? Ben y Socio se trasladan a la Ciudad sin Nombre. Allí el problema femenino se resuelve con la llegada de un mormón con sus dos esposas. La más joven, Elizabeth (Jean Seberg), astutamente, se deja comprar por Ben. Elizabeth es bella y determinada y creará situaciones difíciles en la Ciudad sin Nombre donde ella es la única mujer. Repentinamente, Ben actúa de forma distinta a su personalidad. Siente celos, adquiere un sentido de responsabilidad y se hace casi respetable. Pelea con cada individuo que sale del Grizzly Bear saloon para admirar la belleza de Elizabeth, el oro femenino de Ben. Para calmar la situación femenina de la Ciudad sin Nombre, Ben se deja convencer para que lleve a cabo una extraña expedición, la de apoderarse de una diligencia que transporta a un grupo de chicas francesas de vida alegre que se dirigen a divertir a los habitantes de la pecadora ciudad de Sonora. Mientras tanto, Elizabeth ha estado pensando seriamente en casa. Y llega a la conclusión de que si un hombre, como su ex esposo, puede tener dos esposas, una mujer como ella puede tener ciertamente dos maridos, Ben y Socio. Mientras, se encuentra oro y la Ciudad sin Nombre comienza a prosperar convirtiéndose en un destartalado lugar de casas de madera y calles embarradas llenas de saloones y casinos donde sus habitantes se gastan el oro que ganan. Ben y Socio tienen una idea: más que buscar el oro en el barro del agua, será más fácil recoger el polvo que siempre se pierde en el suelo en las transacciones de los habitantes del lugar.

Película inolvidable por su trama, sus actores, sus canciones y por el auge y decadencia de esa Ciudad del Nombre paralelamente a la fieble del oro. La película fue nominada al Oscar a la Mejor Música. La película se estrenó en España el 3 de noviembre de 1970 y en muchas ciudades sobrepasó el año en cartel. Sorprendentemente entre nosotros se estrenó con 1o minutos menos, y no fue por causa de la censura franquista sino por la no menos significativa censura de distribución y exhibición, ya que dado que la duranción original del filme, 166 minutos, hacia imposible que se pudieran ofrecer tres sesiones diarias, se suprieron 10 minutos que consideraron no significativos, incluyendo una canción que interpetaba Jean Seberg.