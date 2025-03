Comenta Compartir

Todavía hoy, cuando aparto el visillo y miro por el balcón del cuarto de estar de mis padres -en aquella época, hace 35 años, era ... la habitación del fondo, aún no le habíamos dado la vuelta a la casa-, recuerdo el día que vi a Superman. Pasó volando junto a la ventana y llegué justo cuando su capa y sus botas ondeaban al viento. Pegué los ojos, la nariz y las manos al cristal y oteé los tejados del barrio, pero ya no estaba allí. Claro, pensé, es el más rápido del mundo. Me di la vuelta y seguí jugando, sintiéndome profundamente afortunado. Una sensación de la que no he dudado nunca.

La primera vez que vi 'Superman' (Richard Donner, 1978), ya era una cinta vieja en el videoclub. Como con tantas otras películas, tengo escenas asociadas a instantes de mi vida. Así, cuando recuerdo a Lois Lane cayendo por el rascacielos de Metrópolis, puedo sentir la textura del sillón, el olor del cenicero y los muñecos que siempre cogía para ver la tele. Allí observé a Superman volar y me lo creí tanto que me fascinó. La de veces que vimos aquella película... Con la muerte de Gene Hackman, mi primer Lex Luthor, hice algo que había postergado demasiado: poner el documental 'Super/Man: La historia de Christopher Reeve' (en Max). «Volar es un estado mental», dice Reeve desde la silla de ruedas. El actor era un apasionado de las historias y, decía, había que buscar la perspectiva correcta para entenderlas. Él murió paralítico, llorado por tantos -su gran amigo Robin Williams nunca lo superó-, pero consciente de que su legado continuaría. Lo que le hizo Superman no fue volar, sino sus hijos. Sus hijos son Superman. No se pierdan el documental. Yo sigo mirando al balcón de mis padres de reojo, por si veo la capa roja atravesar el cielo.

Temas

Robin Williams