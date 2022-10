Dwayne Johnson: «Soy un ferviente creyente del trabajo duro»

'Black Adam' es el nuevo y apasionante proyecto de Dwayne Johnson. El actor más poderoso de la industria del cine en estos momentos, se mete en el universo de DC con un personaje mitológico de los cómics. Creado como un supervillano en 1945 por Otto Binder y C. C. Beck para DC Comics, Black Adam, en su contexto original, era el némesis de Shazam, pero en este filme el personaje se ha reconvertido en un antihéroe que busca limpiar su nombre y su reputación. Dirigida por el cineasta español Jaume Collet-Serra, 'Black Adam' se iba a estrenar en julio, sin embargo la pandemia obligó al estudio a retrasar su estreno a octubre.

-Más allá de la preparación física y la lectura de los cómics, ¿dónde buscó inspiración para interpretar su personaje?

-Sin duda en la mitología de Black Adam porque esta es una película de origen y quería asegurarme que éramos leales a su historia. Cuando un personaje tiene tantos admiradores, es importante mostrarse auténtico con su mitología. Los seguidores me han ido informando de cada detalle de mi personaje y gracias a ellos he podido crear una microhistoria que me ha ayudado a entender el papel. Luego está el gran angular con el universo de DC y hacia dónde queremos dirigirnos en los próximos cinco años.

-¿Qué podemos esperar de la próxima generación de superhéroes en DC?

-Confío humildemente en que universo de DC seguirá creciendo por buen camino. Se están haciendo cambios importantes en términos de ejecutivos que ahora apuestan por nuevas metas, creativos que cuentan con la confianza de Warner Bros y DC. Estoy muy agradecido al estudio por confiar en mí y en mi compañía Seven Bucks Productions para desarrollar este proyecto y algunos del futuro. Me siento tranquilo porque sé que vamos a seguir creciendo dentro de DC y vamos a volver con Black Adam en el futuro. Este es un capítulo, pero vamos a escribir un libro gracias a la mitología alrededor del personaje que es absolutamente sensacional. Si miras un poco más allá, encuentras a los personajes de la Sociedad de la Justicia, que existían antes de La Liga de la Justicia.

-¿Por qué siente tanta pasión por Black Adam?

-Sí algo impulsa mi pasión por Black Adam es el tiempo que ha estado conmigo. Llevo quince años dedicados a este personaje. Es ahora cuando tengo la oportunidad de crear un superhéroe, que en realidad es un antihéroe, que no se parece a ninguno de los que ha aparecido en la pantalla grande.

-¿Destacaría algún atributo de la personalidad de Black Adam?

-Es una persona con fuertes convicciones, que se entrega por completo a cada cosa en la que cree. Ha sido un honor interpretarlo y entregárselo a la audiencia para que lo disfrute.

-Lo cierto es que hay mucha expectación con este filme.

-Y lo entiendo. Yo también estoy entusiasmado con el estreno de la película. Creo que el público va a recibir 'Black Adam' y a la Sociedad de la Justicia con el cariño que merecen. Tengo la intención de continuar con esta asociación que he creado junto a DC porque es un proyecto diferente dentro del género. Todos queríamos hacer una película que fuera única en este mundo de superhéroes que tanto éxito ha tenido a lo largo de los años y ha liderado nuestro negocio durante más de una década. Hemos tratado de crear una película que fuera disruptiva, que fuera distinta. Nuestra intención es marcar el comienzo de una nueva era en el universo de DC.

-¿Es fácil presentar nuevos personajes del mundo DC al gran público?

-Nunca es fácil. Pero nuestro objetivo era incorporar nuevos personajes a este universo que ahora mismo está poblado por los superhéroes favoritos de los fans: Superman, Batman y Wonder Woman. Creo que hemos logrado el objetivo con intriga y misterio y también con respeto a esta mitología. Hubo mucho que equilibrar y todo el equipo asumió la responsabilidad sentándose a la mesa con ideas interesantes que ayudarán a conseguir una película absolutamente genial. Y me repito, van a ver un filme completamente distinto que refleja a todos los personajes que forman la Sociedad de la Justicia de América. Ellos fueron el primer grupo de superhéroes.

-Jaume Collet Serra le da un punto filosófico a la premisa de la historia.

-Todo el mundo tiene su versión filosófica en la película, pero aquí nadie se equivoca y Jaume ha hecho un trabajo sensacional. Es un director increíble con quien ha sido maravilloso trabajar.

-Usted disfruta rodando películas para toda la familia.

-Soy una persona responsable con el contenido que entrego al publico. Este personaje tiene una naturaleza arraigada en un estilo, hay millones de fans que adoran a Black Adam y que crecieron con sus cómics. Soy un ferviente creyente del trabajo duro, de perseguir los sueños personales con fe. Hay que luchar por los sueños. Hay que vivir en la creatividad de cada uno porque el resultado suele ser mágico.

-Han elegido a Doctor Destino, el Hombre Halcón, Cyclone. ¿Por qué estos súperhéroes y no otros?

-Son muchísimos, pero estos son los que hemos elegido por ahora. En el futuro, según vayamos construyendo el universo DC, irán surgiendo personajes nuevos.