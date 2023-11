«Dirijo para contar historias sobre personas que no se ven en las películas»

Llega a los cines 'The Marvels'. La cinta es la secuela de 'Capitana Marvel', la película que la factoría Marvel estrenó en 2019, pero también es una continuación de las series de televisión 'Bruja Escarlata y Visión', 'Ms. Marvel' e 'Invasión secreta'. A la directora Nia DaCosta le resultó imposible encontrar inspiración en un único cómic, por lo que decidió unir las historias de varios. En la narración, se vincula la historia de Kamala Khan y su serie en Disney+ 'Ms. Marvel' con los hilos argumentales establecidos en 'Bruja Escarlata y Visión' y 'Capitana Marvel' donde Mónica Rambeau se convierte en Photon. Protagonizada por Brie Larson, Imán Vellani y Teyonah Parris, 'The Marvels' entrelaza los poderes de estas tres superheroínas con un origen similar. En 2018, DaCosta ganó con su primera película 'Little Woods' el premio Nora Ephron en el Festival de Cine de Tribeca. Un año después estrenó 'Candyman', una cinta de terror. Sin duda, el camino de esta realizadora en Hollywood es meteórico.

-¿Cómo se sintió Brie Larsson ante la idea de que esta segunda entrega contara con otras dos protagonistas?

-Brie estaba encantada. Ella defendió desde el principio la idea de incorporar a las otras dos actrices a la película. Para mí era importante crear un contraste entre los personajes, porque las tres son heroínas con sus problemas y sus situaciones. La relación de las tres crea una circunstancia específica que la Capitana Marvel acabará resolviendo.

-Es innegable que se ha hecho difícil seguir el hilo de las historias de Marvel.

-Creo que es importante entender quiénes son los personajes. Las tres protagonistas y yo tuvimos la oportunidad de hablar sobre las diferentes dinámicas que existen entre sus personajes. En definitiva es una lucha por sostener un universo que ellas defienden. Bajo la idea de esos personajes hay un eje que muchas mujeres sienten y conocen: ellas cargan con el mundo sobre sus hombros. Son madres que tienen familias y trabajan. Me repito cuando digo que lo importante en este capítulo es la familia y cómo una familia que se comporta como tal puede ayudar a aliviar el peso que las mujeres cargamos.

-Usted se proclama lectora de los cómics de X-Men y Spider-Man.

-Siempre me he sentido atraída por la lectura de los cómics, los devoraba en mi adolescencia. Me parece maravilloso poder extender el universo dentro de los fanáticos de los superhéroes. Me siento muy orgullosa de esta oportunidad.

-¿Cuál fue el mayor desafío de una secuela basada en una serie y una película?

-Curiosamente, el tono fue una de las cosas más fáciles de conseguir. Fue algo natural. Quería que mi película tuviera un tono específico porque es un tipo de filme muy diferente, tenemos a tres heroínas juntas y era importante para mí que fuera divertido verlas. Quería que el humor no surgiera necesariamente de las bromas, sino de la calidez y la realidad de los personajes.

-¿Puede explicar cómo ha sido su experiencia trabajando dentro del engranaje de Marvel?

-He tenido que enfrentar la responsabilidad de rodar una película que sigue el camino de otras películas anteriores y marca el rumbo a las que vendrán después. No solo películas, sino también series de televisión. Por ese motivo, era importante que mi trabajo encajara dentro del universo Marvel. Me ha parecido muy interesante navegar y comunicarme con otros realizadores y productores que están diseñando otros proyectos dentro de Marvel. He podido hacer la película que he querido manteniendo siempre una conversación constante con Kevin Feige, el presidente del estudio. Cuando estás a cargo de un episodio, tienes que saber las semillas que debes poner para las cosas que vienen después. Cada información que añades puede influir en el futuro y entender cada detalle de la historia, me pareció un desafío maravilloso. La película también trata temas específicos, temas personales que, a veces, son tristes. Pero sin duda ha sido agradable trabajar en un mundo diferente al mío.

-¿Por qué acabó siendo directora?

-De niña me gustaba escribir y contar historias. Al principio me dio por la interpretación, pero fue mi madre quien me convenció. Ella me dijo que era mejor dirigir porque tendría la posibilidad de controlar mi actuación y me pareció una gran idea. Cuando me reconocí como una joven negra, me di cuenta de que hay todo un tipo de persona y experiencia humana que simplemente no se representa en la pantalla. Eso fue lo que me empujó hacia lo que hago ahora, que es contar historias sobre personas de las que no sueles ver en los cines.