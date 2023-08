El Disney japonés arrancará el Zinemaldia

Oskar Belategui Bilbao Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Compartir Copiar enlace

La estrella de la inauguración del Festival de San Sebastián será un señor japonés de 82 años que puede presumir de dos Oscar, un Oso de Oro en Berlín y el León de Oro a toda una carrera en Venecia. Hayao Miyazaki, fundador del Estudio Ghibli, arrancará la 71 edición del Zinemaldia el próximo 22 de septiembre con su último largometraje, 'El chico y la garza' (The Boy and the Heron)..

La elección de una cinta de dibujos animados para abrir el festival no obedece a la huelga de guionistas y actores en Hollywood, que vaciará San Sebastián de estrellas estadounidenses, sino a la decidida apuesta por el cine de animación del equipo que comanda desde 2011 José Luis Rebordinos. En 2015, la Sección Oficial programó 'El niño y la bestia', de Mamuru Hosoda, que más tarde también estuvo presente con 'Mirai, mi hermana pequeña'. También se han podido ver obras de Makoto Shinkai como 'Your Name' y 'Fireworks', dirigida por Akiyuki Shinbu y Nobuyuki Taeuchi. Ampliar Una imagen de 'El chico y la garza'. De todos los cineasta japoneses dedicado al 'anime' ninguno posee el prestigio de Hayao Miyazaki (Tokio, 1941). El autor de 'El castillo en el cielo', 'Mi vecino Totoro', 'Nicky, la aprendiz de bruja', 'Porco rosso', 'La princesa Mononoke' y 'El viaje de Chihiro' ha batido con sus películas todos los récords de taquilla en Japón. 'El castillo ambulante' y 'Ponyo en el acantilado' son algunas de las maravillas surgidas del Estudio Ghibli, que en un mundo colonizado por la animación estadounidense han logrado instalar la imaginería japonesa en el subconsciente colectivo. Las series de dibujos japoneses que TVE emitía en los 70, como 'Heidi' y 'Marco', ya contaban con la participación de Miyazaki, que siempre desliza sus obsesiones en su obra: el mundo de la aviación, el romanticismo, la guerra, el mensaje ecologista... Inactivo desde 2013, 'El niño y la garza' será su despedida, la historia de un niño que tras perder a su madre en la II Guerra Mundial es llevado por su padre al campo, donde se adentra en un mundo sobrenatural habitado por seres fabulosos, otra de las debilidades del Disney nipón.