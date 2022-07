Chris Hemsworth: «Interpretar a Thor es como reencontrar a un viejo amigo»

Solo uno de los Vengadores originales ha triunfado lo suficiente como para protagonizar su cuarta película en solitario, en cuya piel se ha metido Chris Hemsworth (Melbourne, 1983) en ocho ocasiones. El australiano se encuentra en su salsa cuando interpreta a Thor. No hay mejor papel en su repertorio personal que el superhéroe nordico, hasta el punto de que el dios vikingo parece cortado a la medida de los músculos del actor. Este 8 de julio se estrena en los cines de España 'Thor: Love and Thunder', la cuarta entrega de una saga que convirtió a Hemsworth en una estrella en Hollywood. Con su infinita musculatura, se permite llevar la acción al límite y sacar su vena cómica en la entrega más desmadrada del Universo Marvel.

La paz de Thor se verá perturbada por la llegada del villano Gorr the God Butcher, a quien da vida Christian Bale, que tiene la intención de eliminar a todos los dioses. Con la ayuda de sus amigos Valkyrie (Tessa Thompson), Korg (Taika Waititi) y su ex Jane Foster (Natalie Portman), que se convierte en Mighty Thor, crearán un equipo capaz de acabar con el malvado villano. Divertida y cargada de acción, 'Thor: Love and Thunder' nos recuerda que el talento del marido de Elsa Pataki no reside únicamente en su físico. Con el director neozelandés Taika Waititi tras las cámaras, que ya dirigió Thor Ragnarok, Hemsworth asegura que volver al personaje de la mano de este sorprendente realizador le ha revitalizado.

-Taika Waititi asegura que usted es el actor perfecto para el personaje de Thor.

-Este es el filme más exagerado y loco que Waititi ha hecho en toda su carrera. Supongo que por él me sumé al proyecto. Me encanta divertirme cuando trabajo, sentir que merece la pena separarme de mi familia para ir a trabajar. Cuando ruedas con Waititi nunca sabes lo que va a suceder, creo que improvisar forma parte de su naturaleza. Siempre me lleva al límite.

Vídeo. Tráiler de 'Thor: Love and Thunder'.

-Han pasado cuatro años desde que el público tuvo la oportunidad de ver la última película independiente de su personaje. ¿Le gusta volver a sostener el martillo de Thor?

-Es fantástico volver a levantar su martillo. Cada vez que interpreto este personaje lo disfruto, pero con los guiones y la dirección de Waititi las películas de Thor adquieren otra dimensión. Waititi es un artista fabuloso que rueda películas entretenidas, locas, casi salvajes. Creo que sabe cómo cargar la trama de acción y emoción. Taika me dijo que quería hacer una comedia romántica ambientada en el espacio. Y eso es exactamente lo que hemos hecho; huir de cualquier prejuicio que se tenga sobre el cine de superhéroes. La película tal y como ha quedado responde a ese deseo general de recuperar la sensación que todos teníamos en el cine cuando éramos niños. Esa sensación tan primaria que tiene que ver con la emoción de la aventura se está perdiendo quizá por culpa de un cine demasiado artificial y aparatoso. Nosotros hemos intentado recuperar al niño que todos llevamos dentro.

-Vuelve a reunirse con Natalie Portman en una entrega de Thor. ¿Cómo es su relación con ella tras las cámaras?

-Maravillosa. Nosotros comenzamos este viaje juntos y, desde el principio, nos hicimos muy buenos amigos. Nuestros hijos son amigos, nuestras parejas son amigos. En este filme veremos cómo damos respuesta a muchas de las preguntas que siguen siendo una incógnita sobre nuestros personajes.

-Usted se revela como un gran cómico en esta película.

-Bueno, se lo debo a Taika. Creo que el director me ha permitido dar rienda suelta a mis emociones de una forma muy exagerada. Yo mismo estoy sorprendido. Solo espero que el público entienda en lo que yo estaba involucrado. Este es un viaje diferente para Thor, al más puro estilo Waititi.

Natalie Portman y Chris Hemsworth en 'Thor: Love and Thunder'.

-Dijo que no deseaba volver a interpretar el papel de Thor, ¿qué le hizo cambiar de opinión?

-Creo que cumple muchos requisitos. Es una película de acción y comedia romántica, algo a lo que podría llevar a mis hijos porque sé que les encantaría. Y de eso trata ir al cine: es la experiencia que se vive con la familia, los amigos, porque no se parece a nada. Me encanta esta película de Taika porque ha revitalizado el personaje. Cuando decidió rodar 'Thor: Ragnarok', Taika y yo comenzamos a hablar. Le dije: «Mira, lo voy a rodar. Pero me siento atascado con lo que hace el personaje. Me siento un poco aburrido». Y Taika me contestó: «Yo también estoy aburrido de ti. Vamos a cambiarlo». Básicamente lo que hizo fue destruir todo lo que conocíamos y comenzar de nuevo. Mientras siga trabajando con directores como él y un elenco que aporte algo diferente al personaje, estoy dispuesto a seguir el tiempo que sea.

-Siente la pasión que despierta esta saga entre el público.

-Eso es algo que siempre me ha sorprendido. Me pellizco cada vez que voy a un evento con admiradores de la saga o cada vez que hay un estreno y me toca interactuar con la gente. Siento su apoyo y entusiasmo por el Universo Marvel. Quiero seguir siendo parte de esto y estoy muy agradecida porque ha dado otra dimensión a mi carrera. Cada vez que regreso al papel, siento su familiaridad. Interpretar a Thor es como reencontrar a un viejo amigo.

-En el filme aparece Christian Bale convertido en un poderoso villano.

-Es mi malvado favorito del Universo Cinematográfico de Marvel. He disfrutado de todas las personas con las que he trabajado, pero con Bale fue particularmente especial porque ha dotado a su papel de una vulnerabilidad diferente.