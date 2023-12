La chimenea más vista de Netflix

Mikel Labastida Valencia Martes, 26 de diciembre 2023, 14:34 | Actualizado 18:05h. Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Compartir Copiar enlace

La irrupción de las plataformas de streaming ha revolucionado los hábitos de consumo de series y películas. Pero no solo eso. También genera impacto en otros aspectos que tienen que ver con nuestros hogares. Solo así se explica que el contenido más visto en Netflix durante estos días navideños haya sido 'Chimenea en tu hogar: los chisporroteos de la madera de abedul'. Cualquiera diría que el título que mayores visionados acumularía sería 'The Crown' (se han estrenado los capítulos finales) o el especial de comedia de Ricky Gervais. Pero no. El podio lo encabeza esta obra dirigida por George Ford y que se enmarca en lo que se conoce como Slow TV.

¿En qué consiste la pieza? Se trata de una emisión de una hora de duración en la que se puede ver cómo arde una hoguera de una chimenea. Nada más y nada menos. Durante 60 minutos la cámara graba literalmente los chisporroteos que causan las maderas de un abedul ardiendo. La Slow TV surge de otro movimiento, la Slow Life, una filosofía de vida relajada que aboga por frenar el ritmo y priorizar todo aquello que nos garantice el bienestar personal. En esa línea la televisión lenta propone retratar hechos cotidianos respetando el ritmo de la vida real. Normalmente las películas y series suelen edulcorar y alterar cualquier acción real que represente. Todo es más trepidante y atractivo cuando aparece en pantalla: en los traslados en coche apenas hay semáforos en rojo, los desayunos siempre son abundantes, y los encuentros sexuales rápidos y placenteros. La Slow TV abandona cualquier trampa de guion, efecto especial o banda sonora que intente modificar nuestra recepción. No hay cortes, ni elipsis, nada se edita, y se mantiene el sonido ambiental. Así se graba, por ejemplo, un viaje en tren en el que el espectador contempla un vehículo de estas características circular por las vías, o un fondo de mar en el que únicamente es visible la flora y fauna marina. Un paseo por la nieve o una cámara fija que retrata una playa paradisiaca son otros reclamos de este tipo de televisión. Ránking de Netflix. RC En esta tendencia se enmarca 'Chimenea en tu hogar', una producción de 2015 que cada año por estas fechas arrasa entre los usuarios de plataformas. Esta vez ha vuelto a ocurrir. De ahí que se hayan realizado dos secuelas, que también suelen colarse entre lo más visto en esta época del año, la centrada en la madera del abedul y otra que incluye música con espíritu navideño de fondo. ¿A qué se debe este éxito? Tiene mucho que ver con las costumbres propias de estas fiestas, con las reuniones de familiares y amigos que se celebran en cada casa. A falta de chimeneas reales en nuestras casas no son pocos los que abogan por encender la pantalla de Netflix para crear una sensación de calor artificial en el salón o comedor. Es una televisión que acompaña, pero que no requiere nuestra atención. Esta emisión se anuncia además como la primera de su género que se ofrece en 4K UHD, la imagen más nítida del mercado. La Slow TV no es un invento nuevo, aunque sí es verdad que vive un auge desde 2020. Coincidiendo con la pandemia y con la imposibilidad de salir a la calle por los confinamientos y de disfrutar de costumbres intrascendentes como recorrer nuestras calles o acudir a la montaña se popularizaron estos contenidos que nos conectaban con una realidad que nos había sido arrebatada por el coronavirus. Desde entonces estas propuestas se recomiendan para relajarnos y para desconectar de jornadas frenéticas. Las plataformas ya no solo buscan estrenos de relumbrón, también apuestan por productos que colmen las necesidades de toda clase de públicos y que sirvan para cualquier circunstancia. Por eso en Nochebuena y Navidad fueron muchos los que recurrieron a la famosa chimenea en vez de elegir series y películas de moda como 'Cristo y Rey' o 'Dejar el mundo atrás', que han liderado la conversación social en las últimas semanas. Y no es algo que solo haya sucedido en España. En otros países como Francia, Países Bajos o Alemania este contenido ha liderado también los rankings.

