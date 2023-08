El caótico regreso de unas adolescentes Tortugas Ninja a la pantalla grande

Leonardo, Donatello, Miguel Ángel y Rafael, las tortugas más famosas del cine, son el feliz accidente de los autores de cómics Kevin Eastman y Peter Laird. Sin saber qué hacer con su primer boceto, acabaron creando la exitosa franquicia de las Tortugas Ninja, que regresan a la gran pantalla con el estreno mañana de 'Ninja Turtles: Caos mutante'. Son superhéroes adolescentes e inadaptados que viven en las alcantarillas viendo la tele. Así las han imaginado Seth Rogen y Jeff Rowe, productor y director, que dan una vuelta de tuerca a unos reptiles que en cuatro décadas han conquistado a varias generaciones de fanáticos del cómic, los videojuegos y la animación.

Las tortugas aficionadas a la pizza han aparecido en programas de tv, series de animación, películas y juguetes el tiempo suficiente para eclipsar sus orígenes en el cómic. Eastman y Laird crearon en 1983 su tira cómica como una parodia de sí mismos, con fragmentos de todos los cómics de superhéroes de éxito en la época: New Mutants, X-Men y, sobre todo, el Daredevil de Frank Miller, del que tomaron prestados ninjas y artes marciales. El cómic fue un éxito de ventas y licencias, origen de una industria que aún da de sí.

Tras décadas de explotación, vuelven en el nuevo desafío cinematográfico de Seth Rogen, actor, productor y cineasta canadiense y una de las mentes más eclécticas, progresistas y talentosas de Hollywood. Ha hecho una segunda carrera adaptando con éxito cómics al margen de Marvel o DC -'Preacher', 'The Boys' e 'Invencible'- hasta firmar con 'Caos mutante' la más sorprendente.

Vimos por última vez a las tortugas en la pantalla grande en 2016, en una cinta protagonizada por Megan Fox y Will Arnett. Rogen las recupera con toneladas de humor en un filme presentado en el mundo anglosajón como 'Tortugas Ninja Adolescentes Mutantes'. «De todas esas palabras, adolescente es la menos explorada y la más interesante. Gran parte de mi carrera ha estado ligada al género adolescente y quería explorarlo en las tortugas», confiesa el productor. Su versión «enfatiza el aspecto adolescente, incluida la disciplina, el honor, la lealtad y, por supuesto, la inmadurez acompañada de diversión».

Fanático de las tortugas, Rogen, de 41 años, conoció el cómic en su infancia. «La serie animada salió en 1987, cuando tenía cinco años. Con la primera película, de 1990, tenía ocho y me encantó. Me parecieron divertidos y un referente generacional. Estaba obsesionado con las tortugas y por ellas empecé a tomar clases de kárate», confiesa. Disfrutó tanto con el mundo ninja que cuando le pidieron crear una nueva película sobre estos seres no se lo pensó. Anunció en 2020 que haría un 'reboot' sobre las inefables tortugas en una película CGI (imágenes generadas por ordenador que llevan a la animación movimientos de actores reales), junto a Nickelodeon y Point Grey Pictures.

Jackie Chan

Leonardo, Donatello, Miguel Ángel y Rafael viven en su película confinados en las alcantarillas de Nueva York porque su padre adoptivo, la rata mutante Splinter, -que interpreta la leyenda de las artes marciales Jackie Chan-, cree que los humanos nunca los aceptarán. Pero las tortugas han crecido y quieren experimentar el mundo exterior. Deciden buscar la aceptación, con la esperanza de ganarse a los neoyorquinos con actos de heroísmo. Cuando conocen a la aspirante a reportera April O'Neil, que trata de acabar con el mutante criminal Superfly, -interpretado por el rapero Ice Cube-, ven su oportunidad de librar a la ciudad del crimen.

«Seth quería que los personajes se vieran y sintieran como adolescentes auténticos, porque es un momento emocional muy confuso y con el que todos nos identificamos», señala Rowe. «Bajo sus caparazones, son adolescentes que solo quieren ser normales y hacer las cosas propias de su edad», apunta Rogen.

Director y productor han vivido la película como un juego. «Para nosotros era un proyecto hecho desde el corazón, pero hemos corrido un gran riesgo con el estilo de animación. En este mercado es gratificante arriesgar y ofrecer cosas diferentes. Hemos intentado hacer algo audaz y emocionante para la gente», señala Rogen.

Colaboró en el guion con Jeff Rowe, Evan Goldberg, Dan Hernández y Bennifer Samir, pero cedió a Rowe la dirección. Con un elenco repleto de estrellas como Rose Byrne, John Cena, Paul Rudd, Maya Rudolph y el propio Rogen, las tortugas, reaparecen dibujadas en un estilo de animación inspirado en los personajes de 'Spider-Man: un nuevo universo'. «Un dibujo que, con suerte, evoca un trabajo inacabado y en progreso, que es un sentimiento muy adolescente», concluye Rowe.