«El arte es resistencia, es política, es un lenguaje»

Danielle Deadwyler interpreta a Mamie Till-Mobley, una mujer considerada como la impulsora de los derechos civiles en Estados Unidos, en la cinta 'Till, el crimen que lo cambió todo' que se estrena esta semana en España. La narracion, basada en hechos reales, cuenta como Till-Mobley se movilizó buscando justicia tras el brutal asesinato de su hijo de 14 años en Misisipi. A Till-Mobley la interpreta la actriz Danielle Deadwyler, originaria de Atlanta, que conocía la historia de Till, pero no descubrió su profundidad hasta que le tocó interpretar el personaje para la película.

La cinta cuenta cómo durante un viaje a Misisipi para visitar a su familia en agosto de 1955, el hijo de Mamie, Emmett Till, fue acusado de coquetear con una mujer blanca. Días después, los familiares de la mujer lo secuestraron, lo golpearon brutalmente y lo mataron antes de arrojar su cuerpo a un río. Después de que su cuerpo fuera devuelto a Chicago, Till-Mobley insistió en un funeral público con ataúd abierto para arrojar luz sobre la violencia infligida a los negros en el sur. Miles vinieron a ver el cuerpo del chaval que estaba hinchado y mutilado. Publicaciones negras también mostraron imágenes de su cadáver. Roy Bryant y J. W. Milam fue declarado no culpable del asesinato de Till en septiembre de 1955. Unos meses después, protegidos por las leyes de doble enjuiciamiento, revelaron cómo secuestraron y mataron a la revista 'Look' por 4.000 dólares.

-¿Dudó a la hora de meterse en la piel de un personaje emocionalmente tan complicado?

-No dudé, pero sí lo consideré porque estamos creando ficción dentro de la no ficción. Desde un punto de vista narrativo, entendemos la muerte, la pérdida y la tragedia de lo que ocurrió, pero nosotros necesitábamos escarbar en los sentimientos. Ese aspecto me preocupaba. Nosotros podemos rodar una película, pero es imposible retratar con fidelidad sus sentimientos. Hay una soledad, una quietud y un sentimiento de duelo perpetuo que la acompañara el resto de su vida y eso es horrible y extraño para quien no lo ha vivido, al mismo tiempo, creo que ella es capaz de cargar con un legado que inspira al resto de nosotros de una manera muy particular.

-¿Cómo se siente después de ver el impacto que ha tenido su interpretación?

-Es excitante ver la respuesta tan positiva que ha tenido la película. Cuando trabajas durante tanto tiempo en un papel, deseas que tenga una gran audiencia, que provoque una conversación, que se celebre y brinde la oportunidad a otros de conocer el legado de Till. Para mi ha sido un honor tener la oportunidad de celebrarla de esta manera. Creo que es cierto que el arte es resistencia, es política, es un lenguaje.

-¿Cuán comprometida estaba Till para defender el legado de su hijo y obtener justicia para él?

-Till-Mobley probablemente tenía miedo por las emociones , como cuando fue a Misisipi para testificar en el juicio por asesinato de su hijo, hizo todo lo necesario para mantener viva su memoria. Eso refleja en gran medida a todas las madres negras que conozco, y a la mayoría de las mujeres que conozco que sacrifican mucho por sus hijos para su propio disgusto, para su propio bienestar físico y mental. Las mujeres negras merecen un indulto y liberación de este tipo de trabajos, y al final del día estás viendo la naturaleza pública y privada del trabajo de Mamie y la naturaleza pública y privada de los sobrevivientes de las víctimas, las familias de las víctimas. , que no vemos a menudo. Ella salió de sí misma para considerar el peso y la estela de su elección y la vida de su hijo. Está más allá de mi.

-¿La considera una superviviente?

-Las mujeres negras merecen un indulto y liberación de cierto tipo de trabajos, porque al final del día estás viendo la naturaleza pública y privada del trabajo de Mamie y la naturaleza pública y privada de los sobrevivientes de las víctimas, las familias de las víctimas que no solemos ver. (Till-Mobley) es más que fuerte y, sin embargo, esta persona tan graciosa y compasiva que salió de sí misma para considerar el peso y la estela de su elección y la vida de su hijo.

Vídeo.

-¿Cómo se involucró en la película?

-Como cualquier actor tradicional. Envié cintas hasta que conseguí mi oportunidad. Mientras estaba leyendo el guión, fui aprendiendo sobre Emmett Till. Estudié toda su vida: sus años en la escuela primaria, su experiencia adolescente, sus imágenes, la historia, el mito, su heroicidad al tomar la decisión de compartir su tragedia con el mundo. Creo que ella no sabía de la profundidad y la intimidad de su testimonio. Ese tipo de cosas no formaban parte de mi comprensión sobre el personaje. No llegué a ella hasta que bucee en su vida.

-¿Es necesario ese entendimiento del personaje para poder interpretarla?

-Sí, porque pertenezco a ese legado. Soy una ciudadana norteamericana de Atlanta que se ha ofrecido como voluntaria con organizaciones de derechos civiles como la Conferencia de Liderazgo Cristiano del Sur, también he sido criada en la Iglesia Metodista Unida de Cascade, donde el reverendo Dr. Lowry era pastor; conozco la historia de los derechos civiles. Entiendo el legado del movimiento de derechos civiles. Y varias de esas personas, sin que yo lo supiera cuando era niña, tenía muchas conexiones con Mamie. Y todo eso vino a cerrar el círculo para mí.