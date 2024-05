La actriz trans española Karla Sofía Gascón deslumbra en Cannes

'Emilia Pérez' ha sido la película de la sección oficial que más aplausos ha cosechado en Cannes y la que los críticos dan como favorita para la Palma de Oro y los premios de interpretación, aunque todavía queda una semana de festival. Su autor, el francés Jacques Audiard, ya obtuvo el máximo galardón del certamen francés en 2015 con 'Dheepan'. Así que no sería de extrañar que volviera a ganar con un original musical en clave de narcocorrido, que cuenta cómo el jefe de los cárteles de la droga en México decide convertirse en mujer. Hacerse trans le insufla empatía con las víctimas.

Selena Gómez encarna a la sorprendida esposa del narco y Zoe Saldaña a la abogada que recibe la insólita comunicación. Pero el alma de la cinta reside en su protagonista, encarnada por una actriz española y trans en la vida real: Karla Sofía Gascón. A sus 52 años, esta madrileña aprovecha el papel de su vida tras una larguísima trayectoria en cine y televisión. Su vida cambió en 2018, cuando Carlos Gascón hizo un parón en su carrera para iniciar sus primeros pasos hacia un cambio de sexo en la Unidad de Identidad de Género de Madrid.

A Karla Sofía Gascón la conocimo como Carlos Gascón hasta 2018.

«Durante 45 años mi cuerpo, mi voz y mi modo de ser han estado influidos a machete por la testosterona», contaba entonces en EL CORREO tras pasar por el quirófano con el fin de someterse después de dos años de hormonas a una glotoplastia de Wendler, una cirugía que consiste en disminuir la longitud de las cuerdas vocales para que su voz sonara femenina. En Cannes ha contado que, paradójicamente, el aspecto de su personaje en 'Emilia Pérez' que más le sedujo fue volver a ser un hombre: «Trabajar la parte del capo Manitas fue mucho más divertido que el de Emilia Pérez. Hacer de narcotraficante mexicano, con una voz diferente a la mía, y cantando me parecía un trabajo hermoso. Audiard no quería al principio que hiciera el personaje masculino. Tuve que convencerle mandándole vídeos y fotografías durante meses. Hasta que una mañana me llamó y me dijo 'los dos personajes son tuyos, déjame en paz'».

La primera vez que vimos a Karla Sofía Gascón en la pequeña pantalla fue en 1995 en un capítulo de 'Los ladrones van a la oficina'. Después apareció en series como 'Canguros', 'Al salir de clase' y 'El Súper', donde tuvo un personaje fijo durante 21 episodios. Su nombre también figura en capítulos sueltos de 'La que se avecina' y en 'La caja 507', de Enrique Urbizu, pero el éxito lo encontró en México, con series que aquí desconocemos, como 'Corazón salvaje' y 'El Señor de los Cielos'.

La alfombra roja de 'Emilia Pérez' en Cannes.

Gascón ha contado en numerosas entrevistas que se sentía mujer desde los cuatro años: «Siempre lo he sido, aunque estuviese en el cuerpo de un hombre». Casado y con una hija, ha vivido hasta ahora entre México y España. «He tenido una vida un poco extraña», reconoce en Cannes. «Y me quedaban cositas por hacer. Una de ellas es estar aquí. Para mí es un sueño trabajar con esta gente, pero con 52 años ya no me mueven los éxitos ni los fracasos. He hecho cosas buenas y malas, como todos los seres humanos. Y esto que me está pasando es una consecuencia de hacer las cosas bien, de hacerlas con amor. Creo que es muy bonito ser un ejemplo. Un ejemplo de que los sueños se cumplen».

Insultos y pornografía

Actriz, pintora, diseñadora y escritora, concursante en el 'MasterChef Celebrity' de México, Karla Sofía Gascón es autora de una novela, 'Karsia, una historia extraordinaria' (Ed. Umbriel), que bajo la apariencia de una trama de misterio y aventura refleja parte su proceso de transformación de género. Cambiar de hombre a mujer no le ha impedido seguir actuando.

«Las personas que cambiamos en nuestra vida no tenemos por qué cambiarlo todo», explica en Cannes. «No creo que haya ninguna persona trans en este mundo que por ser trans sea más inteligente o más imbécil. Ese es otro de los puntos importantes en los que hay que incidir: las personas trans somos personas normales y corrientes, con nuestros defectos y nuestras virtudes. Hay un problema social muy grande, de de querer hundir a ciertas minorías en lo más bajo de la sociedad. Si tú escribes la palabra trans en una red social lo único que te salen son insultos y pornografía, que es a lo que reducen la transexualidad. Por eso a mí no me gustan los adjetivos ni me gusta que me etiqueten. Ya hice lo que quería hacer, tengo una hija que tiene dos mamás».

Karla Sofía Gascón junto a Jacques Audiard, Zoe Saldaña y Selena Gómez en Cannes. Efe

Su mujer y su hija de 13 años han sido testigos de su éxito en el festival de cine más importante del mundo: «En la gala estaban llorando como magdalenas. Ha sido un camino muy difícil, sobre todo para mi mujer. La conocí cuando tenía 18 años en una discoteca de Alcobendas, imagínate. Pero es maravilloso lo que está sucediendo».