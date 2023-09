'La sociedad de la nieve' representará a España en los Oscar

'La sociedad de la nieve' será finalmente la película que represente a España en los Oscar, en el apartado de mejor película internacional. La cinta de Juan Antonio Bayona (Barcelona, 48 años), que recrea la tragedia real ocurrida en 1972, cuando un avión de la Fuerza Aérea Uruguaya, fletado para llevar a un equipo de rugby a Chile, se estrelló en un glaciar en el corazón de los Andes, ha superado a las otras dos candidatas, '20.000 especies de abejas', la ópera prima de Estibaliz Urresola, y 'Cerrar los ojos', de Víctor Erice.

Producido por Netflix, al filme seleccionado por la Academia de Cine y dado a conocer por la actriz Bárbara Lennie en un acto en su sede en Madrid, aún le queda un largo camino por recorrer pues deberá pasar el primer corte de la 'shortlist', que tendrá lugar el 21 de diciembre, y un segundo corte, el 23 de enero, del que saldrán ya las cinco películas nominadas que competirán por la preciada estatuilla el 12 de marzo, en la 96 edición de los Oscar.

«Esta película es una rara avis», explicaba con orgullo esta mañana el director catalán. No le falta razón. Diez años ha estado Bayona intentando levantar una película que, a su juicio, solo tenía sentido si se hacía en español. «Ya hicimos esta película antes y la tuvimos que hacer en inglés», comentaba en referencia a 'Lo imposible', la película con la que dio el salto a Hollywood. «Llegar a una película así, en la que el equipo ha hecho un esfuerzo inmenso para conseguir un filme compite de tú a tú con las americanas y en un idioma diferente, con el que siempre entramos por la puerta de atrás, me pone muy contento», reconocía el director. Iba más allá al asegurar que el apoyo de la Academia de Cine española es «una herramienta muy fuerte» para seguir defendiendo la película en Estados Unidos y poder, quizá, competir en otras categorías, algo que, revelaba, ya se ha hablado con la propia Netflix.

'La sociedad de la nieve' es la primera cinta en español de Juan Antonio Bayona en 16 años desde 'El orfanato' (2007), película que también fue seleccionada entonces para competir en los Oscar, si bien no pasó el corte. Rodada en Sierra Nevada, Montevideo y en distintas localizaciones de los Andes chilenos y argentinos, el quinto largometraje del responsable de 'Jurassic World: el reino caído' adapta el libro homónimo de Pablo Vierci, que documenta los testimonios de las 16 de personas que sobrevivieron -el avión transportaba a 45 pasajeros-. Unos supervivientes que, atrapados en uno de los entornos más inaccesibles y hostiles del planeta, se vieron obligados a recurrir al canibalismo para sobrevivir. La historia ya fue llevada al cine en 1993 por Frank Marshall en '¡Viven!', que adaptaba el libro de Piers Paul Read.

Contaba Bayona que pese a que técnicamente sea un largometraje muy complejo, para él es «una película de actores» y se ha enfrentado a ella como tal. «No la he rodado como otras películas. Me he sentido muy vulnerable porque más que contarla, la estaba explorando y rodábamos material todo el rato en contacto con los supervivientes y los actores para intentar acercarnos y meternos en la piel donde estuvieron ellos», apuntaba. Seis meses les llevó confeccionar el casting con actores uruguayos y argentinos desconocidos, a los que después hubo que sumar las siete semanas de ensayos y las más de 140 jornadas de rodaje.

«Para mí ha sido una experiencia alucinante -explicaba el actor Enzo Vogrincic, que llegó a perder veinte kilos durante el rodaje-. Doy fe que lo dejamos todo ahí y alegra saber que todo ese esfuerzo toma este camino. Venir de hacer teatro y de estar cargando muebles con tus amigos para hacer la obra y de repente llegar a esta película ha sido una experiencia increíble».

Esa obsesión por contar esta historia en español ya ha obtenido algunos reconocimientos. Netflix comenzó a realizar pases de la película aún sin acabar -«todavía estamos afinándola», admitía esta mañana Bayona- en Los Ángeles hace más de un mes y hace unas semanas también se comenzó a exhibir en España. «Un ejecutivo me contó que estaba muy sorprendido de ver que todos los nombres en los trece minutos de créditos que tiene la película sean españoles. Es como si fuera una película de Marvel hecha toda por españoles y latinamericanos, la impresión que da es esa», señalaba el cineasta.

Ahora queda un trabajo importante por delante: intentar que la vea el mayor número de académicos de Hollywood posible. Y no es del todo sencillo porque la película aún no tiene fecha de estrenos en sala. «Se va a poder ver en cines antes de que llegue a la plataforma y va a ser fácil, no va a ser como otras veces. Va a estar en muchos cines», se excusaba Bayona, que no daba la fecha, pero sí dejaba caer que la película iba a estar en varios festivales en octubre y noviembre aún no anunciados. «Eso son pistas para el estreno», apuntaba.

Han pasado ya dieciséis años desde el estreno de su ópera prima, 'El orfanato', y cabía preguntarle si las sensaciones entre esta preselección y la anterior eran muy diferentes. «Vengo de dos producciones hechas fuera, 'El señor de los anillos: los anillos de poder' y 'Jurassic World: el reino caído'. Las disfruté mucho, pero tu nombre se queda a la sombra del nombre de la marca, y necesitaba volver a encontrarme como director y volver a explorar. Esta película llevaba ahí desde hace muchos años porque compramos los derechos hace mucho y posiblemente la hemos podido levantar porque venía de esas dos producciones. Volver a casa, con tu equipo, a trabajar en español, para mí ha sido muy especial pero también me he sentido puesto a prueba todo el rato. Para mí era muy importante que no me sintieran como a un extraño», comentaba emocionado.

A su lado, la productora Sandra Hermida, indicaba que en todos estos años el director «ha cambiado muchísimo». «Yo le conozco desde 'El orfanato', que me llamó para producirla, y nos ha llevado de la mano, hemos aprendido muchísimo, pero su tenacidad, su capacidad de trabajo y su obsesión por el detalle no han cambiado en absoluto. Hay algo muy puro en él como director que sigue ahí».

Por su parte, la productora Belén Atienza quitaba importancia a que el hecho de que la producción fuera de Netflix pudiera restar opciones a la hora de conseguir el galardón. «A estas alturas y después de los últimos años y de las películas que se han seleccionado previamente para los Oscar, ese prejuicio ya es más pequeño. Sí que es cierto que a medida que pasan los años se va normalizando un poco el tema de las distintas ventanas y hay una percepción muy fuerte de que Netflix apoya las películas que produce y las empuja. 'Sin novedad en el frente' o 'Roma' son dos ejemplos de lo que puede hacer un estudio dando a conocer, distribuyendo y comunicando una película».