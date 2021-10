Whatsapp y la letra pequeña

Whatsapp lanza un ultimátum a sus usuarios durante estos días. Para seguir utilizándolo hay que aceptar unas nuevas condiciones antes del 8 de febrero. Entre ellas, se encuentra el permiso para compartir datos con su propietaria, Facebook. Los contactos o la ubicación compartida, entre otros, se convertirán en un nuevo recurso para la publicidad personalizada de la plataforma. Ya se hacía desde 2016. Entonces se dio la opción de decir no en la configuración. Pero, claro, cada negativa suponía menos beneficios, de ahí que mejor ponerlo ahora como obligatorio.

Aunque también se pide el consentimiento, en Europa la compañía no podrá integrar la información entre sus empresas. Lo impide la ley de protección de datos. Pero eso no ha evitado el revuelo entre quienes leen las condiciones y quienes no. Según una encuesta de la OCU, un 90% de los españoles no consulta los términos de los servicios de internet. Firman un contrato sin saber qué dan a cambio. Las redes confían en la letra pequeña. Por ejemplo, las nuevas condiciones de Whatsapp son cerca de 8.000 palabras con lenguaje legal. Saben que pocos las leerán.