Las sombras y los gozos

Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión

Como mi casa es mi castillo y la arriba firmante no asoma el hocico más de lo estrictamente necesario fuera de sus cuatro paredes, casi he podido obviar estos días. Solo me muevo por las tiendecicas cercanas para hacer acopio de carne y fruta, que ...

Este contenido es exclusivo para registrados ¿Ya estás registrado/a? Inicia sesión