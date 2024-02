Rebelde con mangas

Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Compartir Copiar enlace

WhatsApp

Facebook

X

LinkedIn

Telegram

Ay, la resignificación. No sé si hacerla desde el petardeo eurovisivo no es otro paso atrás para las mujeres. Lo que sí sé es que no hemos podido resignificar 'maricón' y tampoco vamos a poder resignificar 'zorra', que nos la siguen tirando a la cara ...

Este contenido es exclusivo para registrados ¿Ya estás registrado/a? Inicia sesión