En lugar de los villancicos, sonará 'I don't want to miss a thing', aquel tema horroroso de Aerosmith que salía en 'Armagedón'

«A mucha gente no le conviene que llegue el Apocalipsis», dijo Pitita Ridruejo. A mí, sin ir más lejos. Pero, por si acaso, habrá que vestirse para la ocasión: la ONU ha activado por primera vez el Protocolo de Seguridad Planetaria debido a que ... un asteroide podría caer a la Tierra. El pedrusco se llama 2024 YR4, como si fuera hijo de Elon Musk (uno de sus doce retoños atiende al nombre de X AE A-XII) y, de impactar, lo haría el 22 de diciembre de 2032. Nada, que nos van a dar las fiestas. En lugar de los villancicos, sonará 'I don't want to miss a thing', aquel tema horroroso de Aerosmith que salía en 'Armagedón'. Casi me quedo con 'Mi burrito sabanero'.

Dicho así, la cosa asusta. Afortunadamente, acto seguido la comunidad científica internacional afirma que las posibilidades de que el impacto se produzca se reducen a un 1'6%, y todos suspiramos aliviados. O casi todos, que todavía habrá quien niegue a los científicos, rechace lo empírico y nos asuste con colisiones meteóricas porque solo a ellos, los elegidos, les ha sido revelada la verdad. Haberlos, haylos. Y cada día más: mientras que el actor Óscar Terol arma la marimorena con una chirigota negacionista en Cádiz, el ex futbolista Javi Poves se pasea por platós de radio y televisión negando las guerras mundiales, que el hombre haya llegado a la Luna y que la Tierra sea redonda. Lo niegan todo, como Sabina en su canción. Al principio dan risa, sí, pero se te quita en cuanto te preguntas a quiénes les interesa sembrar dudas sobre las certezas, que se empieza negando la pandemia y se acaban negando la democracia y los derechos humanos. Hay más peligro aquí que en el espacio exterior. Nos merecemos que nos caiga el meteorito.

