Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Nacho García

Vuelta al botijo

En diagonal ·

Parece que los jóvenes de la generación Z se alejan de los milenials y recuperan hábitos de sus abuelos

Rosa Belmonte

Rosa Belmonte

Lunes, 1 de septiembre 2025, 23:00

Casi todo cambia. A veces, a la fuerza. Parece que los jóvenes de la generación Z se alejan de los milenials y recuperan hábitos de ... sus abuelos. No se trata de buscar la pobreza de otros tiempos, aunque se vean abocados. La fijación está puesta en los 70 y los 80. Pero también en la segunda mitad del siglo XX. Leo en 'La vanguardia' que son nativos digitales a los que seducen las tradiciones que les resultan atractivas. Claro, no les va a resultar atractivo el Pelargón. Tienen la necesidad de «sentir el valor emocional» del mundo físico. Estos jóvenes cumplieron los 18 confinados en la pandemia y ahora buscan el contacto con personas. O quieren cocinar como sus abuelas. O coser. Claro que quieren lujo, pero como no se lo pueden permitir, buscan diferenciarse con la austeridad y la autenticidad. Adaptación al medio. Supongo que implica un botijo en lugar de una botellita de agua Fidji. Pero a ver cómo llevas el botijo en la mochila.

Este contenido es exclusivo para registrados

Publicidad

Top 50
  1. 1 «Papá, tengo miedo»: encerraron a 27 menores en un cuarto de una discoteca del Plaza para esquivar a la Policía
  2. 2 Voraz incendio junto a la parada de guaguas frente al Teatro Pérez Galdós
  3. 3 Inspección de Trabajo detecta irregularidades en el accidente mortal de una técnica en una obra
  4. 4 Fallece José Ignacio Fernández, tramitador del Juzgado de Instrucción 3 y de Violencia contra la Infancia
  5. 5 Amplio operativo policial en locales de ocio del Plaza, en el sur de Gran Canaria
  6. 6 La Guardia Civil desmantela una fábrica en Lanzarote tras la mayor operación contra la falsificación en Canarias
  7. 7 Cuarto récord mensual consecutivo de captura de serpientes en Gran Canaria
  8. 8 Tenerife se prepara para actuar ante una erupción con un simulacro sin precedentes
  9. 9 Contra la inseguridad: Las Palmas de Gran Canaria quiere siete nuevas cámaras de vigilancia en sus calles
  10. 10 La viñeta de Morgan de este lunes 1 de septimbre

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Vuelta al botijo

Vuelta al botijo