Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Vea la portada de CANARIAS7 de este domingo 5 de octubre de 2025

El sobre, aquí

Recordamos que la empresaria Carmen Pano declaró en tres ocasiones que llevó dos bolsas con 45.000 euros a la sede del PSOE y que Aldama no le dijo para qué (o quién) era el dinero

Rosa Belmonte

Rosa Belmonte

Sábado, 4 de octubre 2025, 23:02

Comenta

Que los sobres con dinero tengan el logo del PSOE es tan prueba de financiación ilegal como la anotación de Bárcenas «M Rajoy» de la ... implicación del anterior presidente en los negocios de su tesorero (y otros). Otra cosa es que señores del PSOE (hasta secretarios de organización) tuvieran sus chanchullos. No sé, también parece dinero negro. En el maremágnum de informaciones y declaraciones, recordamos que la empresaria Carmen Pano declaró en tres ocasiones (en el interrogatorio de la UCO, en el TS y en la AN), dentro de la trama de hidrocarburos, que llevó dos bolsas con 45.000 euros a la sede del PSOE y que Aldama no le dijo para qué (o quién) era el dinero. Un poco de cohecho puede haber en Ábalos. Lo que hay que agradecer es que entre la sinvergonzonería sigan colándose elementos chuscos. Chistorras llamaban a los billetes de 500. O ese «El sobre de Ferraz, a la mesa del ministro». Suena como el «Cerveza, aquí» de 'La que se avecina'.

Este contenido es exclusivo para registrados

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere tras volcar su coche y quedar atrapado en el interior en Fuerteventura
  2. 2

    Hamás e Israel negocian este domingo en Egipto el plan de paz y la salida de los rehenes
  3. 3 Las Palmas de Gran Canaria atrae a los amantes del coleccionismo
  4. 4 Canarias se libra de la borrasca Amy y la Aemet confirma la tendencia a partir del domingo
  5. 5

    Condenado a más de cuatro años de prisión el rapero Puff Daddy
  6. 6 Tres heridos por un accidente de moto
  7. 7 En la casa de la UD Las Palmas hay que respetar las normas
  8. 8 La Lotería Nacional del sábado reparte suerte en dos localidades de Canarias
  9. 9

    El PP da ya por probada la financiación irregular del PSOE
  10. 10 La creación y mantenimiento del empleo tras cada repostaje en estaciones de servicio DISA

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 El sobre, aquí

El sobre, aquí