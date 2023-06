A rebufo de la ficción

«Que 'The Good Fight' (y 'The Good Wife') iban por delante de la actualidad lo sabe cualquiera que las viera»

Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Compartir Copiar enlace

WhatsApp

Facebook

Twitter

LinkedIn

Telegram

Que 'The Good Fight' (y 'The Good Wife') iban por delante de la actualidad lo sabe cualquiera que las viera. Sin ánimo de reventar nada, Ron DeSantis, actual gobernador de Florida y quizá aspirante a la presidencia estadounidense, tiene su protagonismo al final de 'The ...

Este contenido es exclusivo para registrados ¿Ya estás registrado/a? Inicia sesión