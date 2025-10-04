Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez (c), y su mujer, Begoña Gómez. Efe

El parentesco

En diagonal ·

El juez ve «fundamental» el parentesco con Sánchez en los delitos que imputa a su mujer

Rosa Belmonte

Rosa Belmonte

Viernes, 3 de octubre 2025, 23:02

Comenta

No sé si Peinado ha contestado a Pilar Alegría. Podría ser. El juez ve «fundamental» el parentesco con Sánchez en los delitos que imputa a ... su mujer. Tan claro como que el parentesco de Urdangarín sirvió a sus negocios. Además de querer colocar todo el 'caso Begoña' ante el jurado, sostiene que los delitos de tráfico de influencias, corrupción, apropiación indebida e intrusismo y las actuaciones de Gómez, Álvarez y Barrabés «difícilmente» se podrían haber dado sin el parentesco. Peinado se sentiría obligado en una segunda resolución a señalar a Sánchez. «Sin ese vínculo con el actual presidente del Gobierno…». El martes, Pilar Alegría, en su comparecencia posterior al consejo de ministros, dijo que, con los correos enviados por Begoña Gómez, estábamos igual que hace un año. Que no había nada. Que en «ningún caso» aparecía el nombre del Gobierno el de Pedro Sánchez. Amárrame los pavos. Quizá ella ha provocado que Peinado señale lo obvio.

Este contenido es exclusivo para registrados

Publicidad

Top 50
  1. 1 Oleada de robos en el hospital Insular y el Materno Infantil: «Te sientes vulnerable»
  2. 2 Imponen una orden de alejamiento para el exnovio de Lola Ortiz por violencia de género
  3. 3 Un chiringuito a los pies de Las Canteras, la filosofía de Bocachancla
  4. 4 Suben las tarifas del taxi: esto es lo que costará un trayecto en Las Palmas de Gran Canaria
  5. 5 El cantante de Efecto Pasillo desvela sus problemas de salud mental y lanza un mensaje optimista: «Se puede salir adelante»
  6. 6 La Aemet espera el golpe de la dorsal subtropical que rozará Canarias tras el fin de semana
  7. 7 Lionel Ramírez se recupera en la UCI: «Lo pasó muy mal pero siempre pensó que lo iban a rescatar»
  8. 8 Guerra de pancartas en Santa Catalina: el Ayuntamiento retira las denuncias sobre la suciedad y las obras inacabadas
  9. 9 Detenido un buceador por extraer más de 80 kilos de cocaína en un buque en el Puerto de Las Palmas
  10. 10 Colapso en la GC-1 y vías alternativas en plena hora punta

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 El parentesco

El parentesco