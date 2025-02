Están los partidos con un nuevo Pacto de Estado contra la Violencia de Género (el pasado lunes lo elevaron a la Comisión de Igualdad del ... Congreso). Por primera vez contemplan medidas contra la violencia económica. El acuerdo también propone eliminar la atenuante de confesión y la de reparación del daño (Dani Alves se benefició de esta).

Como llevan trabajando un año en el dictamen han tenido tiempo de introducir medidas de toda clase (con la prostitución no se han puesto de acuerdo). Luego veremos cuántas medidas llegan a tener traducción legislativa (en el Código Penal, por ejemplo). Pero alguna es pelín absurda desde ya. Proponen los tíos formación para guionistas. Para que los contenidos audiovisuales estén «libres de estereotipos». Como si uno no pudiera escribir personajes estereotipados porque le dé la gana. Porque es lo que quiere. Lo que sirve para la ficción. No sé, da la impresión de que Trump va a sacar adelante más ocurrencias.