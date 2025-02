Todo va bien

Será ministra de Seguridad Social pero no por eso tiene que saber de lo que habla más allá del día a día

Menuda seguridad la de la ministra Elma Saiz con las pensiones. Que no harán falta ajustes, que descarta subir las cotizaciones, que todos los indicadores dan certidumbre a la sostenibilidad de las pensiones… Farfolla política. Será ministra de Seguridad Social pero no por eso tiene ... que saber de lo que habla más allá del día a día. Me fío más del profesor Enrique Devesa como experto (Saiz lo incluirá entre los «negacionistas de la sostenibilidad del sistema público de pensiones»). Dice que a la gente le cuesta entender que el sistema español es muy generoso. «De media se recibe un 50% más de lo que se ha aportado».

Y cualquiera se atreve a cambiar el sistema e ir a por uno de reparto y aportación definida. Los políticos no se atreven. Ni el PSOE ni el PP se atreven a disgustar a casi 12 millones de pensionistas. Por el contrario, se les dice (véase Elma Saiz) que el sistema va bien. Hasta que salte por los aires. Y los trenes, gratis.

