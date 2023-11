El verificador

Creo que tengo cualidades para el cargo porque no solo soy una persona flexible y conciliadora, sino que además sé pronunciar la palabra 'lawfare'

Me gustaría mucho trabajar de verificador, pero no sé a quién dirigirme. ¿Salen oposiciones para esas cosas? ¿Hay alguna FP que te prepare para el puesto? ¿Tengo que bucear a las bravas en Linkedin? He ido a preguntar a las oficinas del Inem, pero el ...

