Yolanda Díaz, en el Congreso EP

Izquierdas a ratos

A la última ·

Vivo con la angustia insoportable de que la vicepresidenta descubra un buen día que, bajo la apariencia perfectamente soviética del PNV, se esconde en realidad un partido rancio de los de Dios, patria, fueros y pymes

Pío García

Jueves, 11 de septiembre 2025, 23:02

Yolanda Díaz acaba de revelarnos en la tribuna del Congreso que Junts es de derechas. No salgo de mi asombro. ¡Quién lo iba a decir! ¿ ... Acaso no formaba parte del bloque progresista? Esta noticia ha supuesto un golpe emocional que puede tumbar la legislatura. Uno pensaba en Puigdemont como en un Ché expatriado, dispuesto a empuñar el peine por todos los trabajadores, y ahora, sin embargo, no podemos dejar de verlo como el esbirro melenudo de la patronal. ¿Cómo ha conseguido engañarnos durante tanto tiempo? Este hombre es un maestro del fingimiento. Vete a saber si de verdad vive en Waterloo o está allí de excursión con el Imserso dándole a los mejillones.

Espacios grises

