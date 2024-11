Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión

Mucha gente se está yendo de Twitter (los viejos lo seguimos llamando Twitter). Me parece bien. También me parece bien los que se quedan. Hay pocas cosas que me importen menos que las redes sociales, tal vez la liga noruega de curling. Una vez me ...

Este contenido es exclusivo para registrados ¿Ya estás registrado/a? Inicia sesión