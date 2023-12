La realidad de los jóvenes extutelados al alcanzar la mayoría de edad

Los jóvenes extutelados son los menores que han permanecido tutelados por la Administración pública o que han estado bajo alguna medida de protección por parte de ésta y que al alcanzar la mayoría de edad quedan fuera del sistema de protección.

Las entidades públicas de protección de menores tienen entre sus obligaciones las de ofrecer programas de preparación para la vida independiente dirigidos a los jóvenes que estén o hayan estado bajo una medida de protección, particularmente en acogimiento residencial o en situación de especial vulnerabilidad. Estos programas pueden comenzar desde dos años antes de su mayoría de edad y una vez cumplida ésta siempre que lo necesiten, con el compromiso de participación activa y aprovechamiento por parte de los mismos.

Se trata de programas en los que se les ofrece a los jóvenes servicios de atención residencial, orientación e inserción social y laboral, apoyo y asesoramiento con pleno respeto a su autonomía.

Todo ello bajo la premisa de que, si bien son personas mayores de edad, no disponen de apoyos sociofamiliares adecuados o suficientes para su incorporación a la vida adulta de forma totalmente autónoma e independiente. A pesar de adquirir la mayoría de edad legal, necesitan un apoyo o acompañamiento hasta completar sus posibilidades de vida autónoma.

En Canarias, según cifras del Gobierno de Canarias, en este 2023 al menos 200 jóvenes se quedarán fuera del sistema de cobertura y tutela publica al cumplir los 18 años. En la mayoría de los casos hablamos de chicos y chicas que se ven directamente en la calle, sin recursos, o se ven obligados a ocupar infraviviendas compartidas y/o deambular por casas de otros familiares o amistades.

Existen programas desde los centros de protección para orientar a estos jóvenes a prepararse para la vida autónoma. Las acciones se inician antes de alcanzar la mayoría de edad y debería extenderse, en algunos casos, hasta los 23 o 25 años, asegurándoles que puedan culminar sus estudios para asegurarse unos recursos y unas profesiones que los orienten y acompañen para lograr desde sus primeras experiencias laborales hasta facilitarles el acceso a la vivienda.

Por ejemplo, en Andalucía hay dos modalidades de recursos en un programa denominado 'Programa +18'. Por un lado, se encuentran los recursos de Alta Intensidad, que lo constituyen pisos de autonomía donde se proporciona una atención integral que se traduce en la cobertura de todas las necesidades para los jóvenes que han tenido que abandonar los centros de menores y carecen de cualquier posibilidad para vivir de forma autónoma cuando alcanzan la mayoría de edad.

Y por otro lado, están los recursos denominados de Media Intensidad, que están compuestos por una red de centros de día donde se realizan todas las actuaciones programadas con un seguimiento constante y con las garantías de formación suficientes para lograr su integración social y laboral. Este apoyo se lleva a cabo mediante numerosas acciones, entre las que destacan el acompañamiento en su proceso de autonomía plena y la formación integral, no formal y becas para su formación y alquiler de vivienda.

En este Programa de Mayoría de Edad que son o han sido tutelados (P+18), se promueve la integración desde una perspectiva integral, desde cuatro pilares fundamentales: la maduración y el desarrollo personal y social; la orientación vocacional y la formación para el empleo; la consecución de recursos básicos, especialmente la vivienda; y el acceso al empleo, con un programa específico por la Junta de Andalucía.

Murcia también tiene un proyecto pionero para favorecer la inserción sociolaboral y la autonomía de los jóvenes ex tutelados. El proyecto se llama JEX en Acción y trata de facilitarles todas las herramientas necesarias para que cuando alcancen la etapa adulta puedan caminar con una preparación profesional y enfrentarse con garantías al mundo laboral.

Es un proyecto financiado con fondos europeos dentro de los Next Generation para fomentar la igualdad de oportunidades, promover su inserción sociolaboral y mejorar la percepción de los empleadores, ya que a veces se desconoce que son personas con una alta proactividad, que solicitan poder desarrollarse profesionalmente para ganar en autonomía y responsabilidad. Las empresas adheridas al proyecto tienen suscrita la Responsabilidad Social Corporativa a su filosofía empresarial y se incorporan a la denominada Carta de Inclusión Regional, de la que forman parte varias empresas y obtienen un distintivo como integrantes de dicha certificación.Es evidente que existen muchos ejemplos de proyectos y programas que sólo deberíamos adaptar e implantar para cambiar la realidad que viven estos chicos cuando alcanzan su mayoría de edad.En el Grupo Popular del Cabildo de Gran Canaria hemos preparado una moción para pedirle al Gobierno insular que se implique más, aunque tiene algunos proyectos con entidades que llevan mucho tiempo trabajando con los jóvenes en proyectos que les ha permitido desarrollarse y prepararse para la vida independiente.Pero los recursos no son suficientes. Muchas de estas entidades realizan verdaderas apuestas sin recibir casi financiación pública, como son la Fundación Maín, la fundación Yrichen, Nuevo Futuro, Mensajeros de La Paz, la fundación Diagrama y ahora está estudiando un proyecto nuevo la Obra Social de Acogida enfocado a los jóvenes para evitar que estén en la calle sin ningún tipo de cobertura.

El Cabildo de Tenerife aprobó en octubre una partida de 780.000€ para financiar viviendas a extutelados. Una partida concreta para subvencionar a las entidades del tercer sector proyectos de pisos tutelados de emancipación para jóvenes mayores de edad que hayan cumplido el tiempo de permanencia bajo la tutela de la administración pública, en este caso la insular, con la condición de menores de 18 años.El objetivo de Tenerife es impulsar una línea de ayudas con el objetivo de responder de manera eficiente a las necesidades personales de cada uno de estos jóvenes y garantizar su tránsito a la emancipación futura.

Aunque son servicios que en principio no son competencias de los Cabildo, Tenerife tiene un compromiso con los jóvenes que han sido tutelados o acogidos por la institución insular, por lo que apoya por esta vía de subvenciones a las entidades del tercer sector que prestan el servicio.

En el Grupo Popular del Cabildo de Gran Canaria somos conscientes de la dificultad del camino hacia la vida adulta de los menores que llegan a los 18 años y son expulsados, literalmente, del sistema de protección y no pueden continuar estudiando o preparándose para cursar una formación profesional que les permita al finalizar sus estudios conseguir un trabajo y poder crear su hogar, tal y como están los datos de desempleo juvenil en Canarias, por encima del 33%. Y la emancipación de los chicos que poseen una familia es cada vez más tarde, 30 o más años, por lo que no parece razonable apoyarles con recursos cuando son menores y luego no disponer de recursos para acompañarles hacia su total emancipación.

La moción que llevará a Pleno el PP propone establecer una línea de subvenciones concreta que debería estar igual o por encima de la que aplica el Cabildo de Tenerife, no sólo las subvenciones nominativas que tienen en el Presupuesto algunas entidades, sino convocarlas de manera abierta y con concurrencia para examinar todos los proyectos y financiar con el mismo criterio, ya que unas reciben 137.00€, otras 55.000€ o una sola entidad recibe 700.000€ en total a través de cuatro consejerías. Y no es ni Cáritas, ni Cruz Roja que lógicamente está por encima de esas cantidades.

En el Cabildo de Gran Canaria se dan muchas subvenciones nominativas que no cumplen el procedimiento general que estable la Ley de Subvenciones, sino que se acoge al procedimiento excepcional para conceder subvenciones nominativas, de hecho esta cuestión ha sido criticada de forma reiterada por la Audiencia de Cuentas en su último informe.

Además, consideramos que esta competencia que recae en el Gobierno de Canarias debería transferirse a los Cabildos que actualmente sí tienen la de jóvenes tutelados para poder desarrollar proyectos y programas de acompañamiento hacia su emancipación futura.

Esperamos de corazón que todos los grupos apoyen esta iniciativa, y entre todos colaboremos para que estos jóvenes que han crecido sin el arrope y apoyo de una familia, en centros tutelados, puedan como nuestros hijos optar a un camino profesional con estudios superiores o no, pero que le permita no terminar como personas en situación de exclusión social al no tener la posibilidad de recibir una guía en su camino.