El Open Arms también «salvaría» a Santiago Abascal, aunque este pidió su hundimiento El buque de la organización humanitaria se encuentra actualmente en el Puerto de Las Palmas y puede ser visitado. Estará en Canarias hasta el 26 de octubre

Las Palmas de Gran Canaria Viernes, 3 de octubre 2025

«Santiago, a ti también te salvaríamos». El mensaje va acompañado de la imagen de un Santiago Abascal, líder de Vox, náufrago, ataviado con un chaleco salvavidas y con cara exhausta, mientras intenta sortear la fiereza de las olas. Se trata de una campaña de la organización humanitaria Open Arms, cuyo buque ya descansa en aguas del Puerto de Las Palmas, en Gran Canaria. Con estas palabras, la ONG responde a los severos ataques que ha sufrido por parte de la formación ultraderechista, que incluso pidió hundir el «barco de negreros».

No se trata del único montaje fotográfico de este tipo que se puede ver en el interior de la embarcación. Open Arms repite la misma fórmula con personalidades que han defendido discursos o políticas migratorias especialmente duras, que para muchos ponen en entredicho el cumplimiento de los derechos humanos.

Los otros protagonistas son Elon Musk, Donald Trump y Ursula von der Leyen, a quienes la ONG también salvaría del ahogamiento.

El buque de Open Arms estará en Canarias hasta el 26 de octubre. Su primera parada es Gran Canaria, donde permanecerá hasta el 7 de octubre, luego partirá a Tenerife, donde estará del 9 al 15 del mismo mes, y, por último, recalará en Lanzarote del 23 al 26.

El barco, incluso, se puede visitar de lunes a domingo en horario de 16.00 a 18.00 horas. El fin de semana incluye horario de mañana, de 10.00 a 14.00 horas.

Lo cierto es que Vox mostró su rechazo a que el barco visitara Canarias. Su presidente provincial, Alejandro Gómez, dijo que «no era bienvenido» y que suponía «un desafío». «Estamos ante una ONG (Open Arms) que genera un constante efecto llamada y alienta a las mafias a organizar nuevas expediciones marítimas», aseveró.

Open Arms ha conseguido salvar a más de 70.000 personas «que huían de guerras, desastres naturales, persecuciones o pobreza», tal y como indica en su página web, desde que iniciara su labor en 2015.