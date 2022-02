Isabel Díaz Ayuso se enlutó este miércoles. No se le han muerto la abuela y el abuelo y el padre como a María José Alfonso en la película de Summers. Tenía el minuto de silencio por el naufragio del barco gallego. Pero el día elegido para el luto también fue el día que Casado se despidió del Congreso de los Diputados. Acudió a la sesión de control, no se escaqueó. Tampoco hizo la pregunta prevista a Sánchez, pero intervino, se le aplaudió un poco, no mucho (algunas diputadas se abstuvieron de hacerlo, no Cayetana) y se fue. Mientras hablaba Casado, detrás se veía a Pablo Montesinos y Ana Beltrán. Cuando Casado escapó del hemiciclo y no sé de cuántas cosas más, ambos fieles se fueron detrás. También Terol. Al final, se fue solo con María Pelayo.

La misma mañana, Ayuso, que alterna su agenda con la entrega a la Fiscalía de lo que le quieran pedir, salió con su Gobierno a la calle para el minuto de silencio. Le gritaban cosas. Cosas buenas. Hasta «Te quiero, guapa». Y ella sonreía con cara de Dolorosa. La niña de luto no ha cruzado una palabra con Casado en una semana. ¿Para qué?

Por otro lado, Yolanda Díaz, la ministra del extraño prestigio, perdido su protagonismo estos días con el 'ppicidio', anuncia que va a iniciar su proceso de escucha de seis meses por toda España. Ojalá llegara con la caravana de 'Lo que necesitas es amor' y pusiera un confesionario en las plazas.

Y mientras, Pedro Sánchez viendo pasar la vida y los cadáveres de sus rivales. No va a adelantar las elecciones. Qué necesidad. Vive entre ser Hernán Cortés (que se maten los indios entre ellos) y Kevin Spacey en 'Sospechosos habituales' . Aunque sin sorpresa. Ya sabemos desde hace tiempo quién es Keyser Sözer.