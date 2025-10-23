La viñeta de Morgan de este viernes 24 de octubre
Las Palmas de Gran Canaria
Jueves, 23 de octubre 2025, 23:00
Comenta
Publicidad
- 1 Así fue el robo de extrema violencia en Triana: atados, agredidos y a punto de morir asfixiados
- 2 La Aemet despeja las dudas sobre el fin de semana en Canarias y la conclusión es clara
- 3 Una exempleada del Puerto víctima de acoso laboral por sentencia firme exige a Beatriz Calzada que actúe
- 4 Detenido por matar de un golpe a Millu, una gata callejera muy querida por vecinos de Mogán
- 5 Robo con violencia en Triana: «Esto ha sido una película de terror»
- 6 Pega fuego a una casa con la familia dentro tras intentar robarles en Triana: «Nos ha hecho esto un tío y ha subido a por la caja fuerte»
- 7 Canarias, entre lo mejor y lo peor del país: dos municipios entran en el ranking de los que más delitos acumulan en España
- 8 La nueva vida de la carabela La Niña en el parque de Santa Catalina
- 9 Último aviso a los que dan de comer a los gallos en las calles de Las Palmas de Gran Canaria: la multa puede ser de 1.503 euros
- 10 Empresarios canarios negocian con Baleària entrar en la naviera Armas a través de una sociedad conjunta
-
Publicidad
Publicidad
Publicidad