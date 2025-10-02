La viñeta de Morgan de este jueves 2 de octubre
Las Palmas de Gran Canaria
Miércoles, 1 de octubre 2025, 23:02
Publicidad
- 1 Localizan con vida a Layonel Ramírez
- 2 Canarias en prealerta por lluvias: dos islas en el punto de mira a partir del jueves
- 3 Buscan en el mar a Layonel Ramírez tras intentar recuperar su moto náutica en San Bartolomé de Tirajana
- 4 Gustavo Suárez, policía local de Agaete: «Llevo más de un año sufriendo una caza de brujas»
- 5 La madre de Layonel: «Yo lo dije, mi hijo estaba agarrado a la moto» y la moto lo salvó
- 6 La Aemet avisa de las últimas lluvias en Canarias antes del cambio radical de octubre
- 7 Layonel Ramírez apareció sobre la moto, casi sin ropa y a la deriva, pero en buen estado de salud
- 8 Indemnizan con 34.000 euros a una mujer inocente tras pasar más de dos años en la cárcel en Las Palmas de Gran Canaria
- 9 Intervienen 575 alimentos caducados en un comercio de Gran Canaria
- 10 La viñeta de Morgan de este miércoles 1 de octubre
-
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Comentar es una ventaja exclusiva para registrados
¿Ya eres registrado?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.