La viñeta de Morgan de este domingo 24 de agosto
Las Palmas de Gran Canaria
Sábado, 23 de agosto 2025, 23:19
- 1 Agrede y roba a una joven en Altavista, Gran Canaria, y es detenido por la geolocalización del portátil sustraído
- 2 Macrooperación de la Guardia Civil para notificar a los residentes en el asentamiento de Bahía de Formas
- 3 Sanidad debe pagar 60.000 euros por el alta en el Insular de un paciente desorientado sin acompañamiento
- 4 Fermento: la revolución sin gluten llega a Las Palmas
- 5 Fallece el presidente de Remax España, Javier Sierra
- 6 San Cristóbal teme que el edificio Cachalote eclipse su castillo
- 7 La falta de traslados en los conservatorios rompe familias
- 8 La prealerta por fenómenos costeros adversos marcará el fin de semana en Canarias
- 9 Luz verde a las nuevas tarifas del taxi, que suben más en fin de semana en Las Palmas de Gran Canaria
- 10 Dos conatos de incendio, ya controlados, dejan 9,5 hectáreas afectadas en la isla de El Hierro
