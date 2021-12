Mira una moderna

Ayer Rosa Palo confesaba que el algoritmo de Spotify la había retratado en unos términos de antigüedad musical de los que hasta ella misma se había sorprendido. Servidora, a diferencia de su compañera –a diferencia también de Angela Merkel– no puede evitar estar siempre a la última y a la penúltima. En mi lista conviven Los Piratas y Rauw Alejandro, David Bowie y C. Tangana, Quique González y Aya Nakamura, The Beach Boys y La M.O.D.A.; y quizá por eso me escandaliza –y a la vez no tanto– que el Ministerio de Defensa y la televisión pública de Polonia hayan escogido a Las Ketchup entre los intérpretes que han actuado este domingo en un concierto en apoyo a las tropas establecidas en la frontera con Bielorrusia. Este hecho admite dos vías de interpretación: todas las autoridades del mundo están igual de demodé que la excanciller o los polacos siguen, desde 2002, poseídos por el rimo 'ragatanga'. Ojalá, por el bien de la Unión Europea, que la buena sea la segunda.

Hoy Las Ketchup son un recuerdo adulterado de lo bien que lo pasamos hace veinte años –en el mejor de los casos– o directamente una horterada –en el peor–, pero hubo un tiempo, allá por 2006, en que estas hermanas cordobesas nos representaron en Eurovisión. Y lo cierto es que el bumerán de la historia pop siempre regresa. Vuelven Las Ketchup a poner orden en Polonia; vuelve Raphael, puntual como el turrón; y hasta vuelve la capa de Ramontxu, de la mano de Ibai, a la Puerta del Sol. Así que tranquila, querida Rosa, porque al igual que la piedra de Sísifo nunca deja de subir, el giro de la ruleta de las tendencias no para y lo que hoy suena rancio mañana puede llegar de vuelta para convertirte de nuevo en una moderna.