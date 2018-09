Esta semana ha sido noticia César Manrique por cuestiones varias, con epicentro en Arrecife y quedando al margen que se cumplieran, justamente el martes, 26 años de su pérdida.

Modestamente, ratificándome en lo dicho en julio de 2017, es un acierto que Arrecife haya decidido que el genial artista sirva de alegoría principal del carnaval de 2019, máxime cuando el próximo año se cumplirá el primer centenario del nacimiento. Sería estupendo, además, que los demás municipios lanzaroteños tuvieran a bien sumarse, dado que Manrique es un bien de todos. Si nos centramos en la parte material, hay obras suyas en los siete ámbitos locales. E igual acontece al tiempo de valorar la influencia manriqueña de norte sur y de este a oeste de la isla. Y me consta que la idea se vería de buen grado por la Fundación que preside José Juan Ramírez.

A cambio, no creo buena idea querer emplear dibujos de César para pintar el asfalto de la avenida, en el contexto del plan ideado para hacer más amable al peatón, en teoría, esta neurálgica arteria arrecifeña. No digo que no me valga la propuesta de pintar el suelo. Lo que planteo es que estos reproducciones deberían ir quizás en huecos donde no sean pisadas constantemente por vehículos de toda condición.

Porque hay que tener presente que la propuesta de Improvistos y Gea 21, en su principio básico y si finalmente prospera, que tengo mis serias dudas, en absoluto define una estrategia para cerrar la avenida a todo tipo de tráfico. La misma la interpreto como un parche para corregir la situación actual, donde a diario siguen pasando numerosos vehículos, entre taxis, guaguas, camiones de reparto, ambulancias y otros. Y si se deja que sigan pasando, en poco estarán los dibujos desgastados y con carbonilla, como mal menor.