Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Un bombardeo israelí sobre la ciudad de Gaza. Reuters

Intenciones secundarias de Gaza

El término genocidio se está convirtiendo en el 'No a la guerra'    que dio la victoria al PSOE

Juan Carlos Viloria

Domingo, 21 de septiembre 2025, 23:00

En la última sesión de control al Gobierno, Pedro Sánchez puso especial énfasis en emplazar al presidente del PP, Núñez Feijóo, a que repitiera con ... él la palabra genocidio. Utilizar este término tan apocalíptico es importante porque en los sondeos de opinión la gran mayoría de votantes de izquierda (90%) cree que eso es lo que está haciendo Israel en Gaza, pero también lo cree un 60% de los votantes del PP. Sin embargo, entre los que votan a Vox esa opinion es minoritaria (40%). Hay que recordar que el PSOE ganó las elecciones de 2004, en parte, por la guerra de Irak y el hiperbólico, pero eficaz eslogan: No a la guerra. El término genocidio se está convirtiendo en el 'no a la guerra' de 2025, con el plus de que divide al electorado de la derecha y contraría a los votantes de Vox. La exacerbación emocional de la opinion pública por la guerra de Gaza tiene un componente ideológico pero también moral. Y, según los sociólogos, cuando la moral y la ética, independientemente de la propaganda y manipulación a que están sometidas, entra en política, la democracia no funciona de la misma manera. No se puede reducir una tragedia por escalofriante que se vea en TV, a simplificaciones ideológicas, pero, en este conflicto, los efectos colaterales del enfrentamiento secular entre israelíes y palestinos ha desbordado todos los límites.

Este contenido es exclusivo para registrados

Publicidad

Top 50
  1. 1 576 euros (todo incluido) ante alquileres imposibles: crece la demanda de las residencias de la ULPGC
  2. 2 Una menor migrante cuenta su experiencia en un centro: «Lo pasé muy mal, era una cárcel»
  3. 3 El Gobierno pasa a Canarias a prealerta por calor tras una noche por encima de los 30 grados
  4. 4 MetroGuagua no sale del túnel de Santa Catalina
  5. 5 La Aemet apaga los avisos y desvela el día en que el calor dejará de ahogar Canarias
  6. 6 Dónde saborear Gran Canaria, según Aníbal Falcón campeón de España de corte de jamón y Cuchillo de Oro
  7. 7 Molino Buen Lugar: pasión y sacrificio para hacer el mejor gofio de Canarias
  8. 8 Open Arms, ¿Salvamento Marítimo a la carta? (II)
  9. 9 Ale García y su revés al sufrimiento
  10. 10 Las bicicletas son para los valientes: La Fiesta de la Bici recorre Las Palmas de Gran Canaria

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Intenciones secundarias de Gaza

Intenciones secundarias de Gaza