Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Alumnos realizando exámenes en la ULPGC. Cober
Análisis

Formación dual universitaria: una oportunidad para transformar Canarias

La ULPGC implanta este curso el primer grado dual del archipiélago. Es una herramienta valiosa para la diversificación y fortalecimiento del tejido empresarial canario

Jesús León Lima

Sábado, 6 de septiembre 2025, 22:53

Por primera vez, Canarias contará con un grado universitario dual. La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) implantará en este curso 2025/26 ... el primer grado dual del archipiélago, en Ingeniería Geomática, que combinará formación académica con experiencia profesional remunerada en empresas del sector. Esta iniciativa, impulsada por el Consejo Social de la universidad junto con el profesorado y el anterior vicerrectorado de Titulaciones, marca un hito para nuestro sistema de educación superior universitaria. No es un paso menor. Es el inicio de una transformación profunda en la relación entre universidad, empresa y territorio. La formación dual universitaria es mucho más que una innovación pedagógica: es una respuesta inteligente a dos grandes retos estructurales de Canarias: la mejora de la empleabilidad juvenil y la diversificación de su modelo económico.

Este contenido es exclusivo para registrados

Publicidad

Top 50
  1. 1 Una noche de cola por una plaza de FP: «Vuelva usted el martes»
  2. 2 La prensa británica destapa el estado del joven desaparecido en el sur de Gran Canaria: «No podía mantenerse en pie»
  3. 3 La Policía Local localiza tres talleres clandestinos en Los Tarahales
  4. 4 El Gobierno de Canarias declara desde este sábado la prealerta por calima en las islas orientales
  5. 5 Así es el buque lleno de vacas que destapó toda la red de narcotransportistas que pasaba por Canarias
  6. 6 El mejor sándwich mixto en Las Palmas de Gran Canaria es el de Cuptural Coffee
  7. 7 Le niegan el empadronamiento a 120 vecinos del poblado de Bahía de Formas
  8. 8 El pago de los turistas con tarjeta echa el freno en Canarias tras tres años de auge
  9. 9 La periodista que comió con Mazón habla por primera vez del día de la dana: «He vivido sometida a una presión insoportable»
  10. 10 Biotecnología engancha al alumnado y el primer grado dual de Canarias no cubre las plazas: cara y cruz de las nuevas carreras de la ULPGC

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Formación dual universitaria: una oportunidad para transformar Canarias

Formación dual universitaria: una oportunidad para transformar Canarias