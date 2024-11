Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión

Mi mujer acaba de matar una mosca y me he sentido mal. Era una mosca cojonera: molesta, insistente, atontada. Había varios motivos para deshacerse de ella, pero cuando mi mujer se la ha cargado con un trapo de cocina, he notado, por primera vez en ...

Este contenido es exclusivo para registrados ¿Ya estás registrado/a? Inicia sesión