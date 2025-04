Los grandes momentos, aquellos que se fijan en la memoria porque están repletos de verdad y reflexión, no llegan con fuegos artificiales. Suelen, incluso, pasar ... desapercibidos, pero los que caen en sus redes, no los olvidan jamás.

El Cuyás de la capital grancanaria acoge los días 25 y 26 de abril un acontecimiento teatral. Vuelve La Zaranda. Los teatreros más fieles del recinto de la calle Viera y Clavijo que con anterioridad se adentraron en el universo escénico de Paco de La Zaranda y los textos de Eusebio Calonge, saben de sobra de lo importante que es no perderse 'Manual para armar un sueño', que es como se titula el montaje. Otro tanto sucede con los habituales del Festival Tres Continentes de Agüimes, donde esta compañía fundada en Jerez de la Frontera, en 1978, aterrizó hace muchos años gracias al siempre añorado Antonio Lozano.

La Zaranda invita a viajar. Por la memoria, por los clásicos y por el presente. Sus obras son un reflejo de las pasiones humanas, de sus luces y sombras, siempre con una visión profunda y a la vez irónica. No se asuste. Sus montajes no son tesis. No están construidos para que lo disfruten los especialistas. Ni siquiera son aburridos. Su teatro es tan sorprendente y artesanal -con dos simples tablones de madera son capaces de hacer lo inimaginable– como accesible para todos los públicos. Suele dominar en sus creaciones un aire esperpéntico y crepuscular, pero eso no impide que el humor asome la cabeza en más de una ocasión.

No se lo pierdan. Hay trenes que, por la edad de quienes lo manejan, difícilmente volverán a pasar por estos lares. Aunque su teatro sea inmortal.