Llegabas al parque Romano minutos antes, comprabas la camiseta solidaria y te ponías a correr. No se cortaba ni una sola calle, dabas una vuelta al Romano y te dirigías hacia el Muelle Deportivo para subir posteriormente al paseo de la Avenida Marítima y dirigirte hasta el Monumento a la Vela Latina y regresar al lugar de partida. Los ciudadanos que iban en sus vehículos se sorprendían al ver ese 31 de diciembre por la tarde a un nutrido grupo de deportistas correteando por el paseo sin saber qué hacían, ni cuál era el motivo.

Esa idea original del Club Deportivo Trican, que tuvo desde aquella primera cita su fin solidario, fue ganando adeptos año a año, gracias principalmente al boca a boca. La cita del 31 de diciembre por la tarde en el Romano fue incrementando su número de participantes y el recorrido se intentó alargar durante el paseo de la Avenida Marítima para intentar estirar el numeroso pelotón. Ese germen espontáneo, sin pensar más allá que en pasar un buen rato y de paso contribuir a una buena causa, se fue convirtiendo en una cita ineludible para cientos y cientos de personas que veían cómo terminar el año de forma festiva y deportiva era una opción más que apetecible.

Esa bola fue creciendo y creciendo y el primer punto de inflexión se produjo cuando por fin se accedió desde el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria a que aquella prueba sin apenas relevancia tuviese ya un peso específico importante y mereciese un circuito urbano.

Ayer se presentó la 20ª edición y uno vive en estos momentos un viaje a la nostalgia. Recuerdo que un año había una obra en el paseo de la Avenida Marítima que ponía en peligro la celebración de la carrera, pero se solventó a última hora con alguna que otra presión política. José Rodríguez y toda la familia del Trican que vivió desde sus inicios esta prueba son conscientes de lo vivido. Aquel proyecto de unos pocos ha cumplido 20 años y se ha convertido en un proyecto de toda una ciudad y de toda una isla.

La San Silvestre de Las Palmas de Gran Canaria no es una carrera, es un punto de encuentro, es una fiesta de la solidaridad y el deporte, y es una forma diferente de despedir el año. La mejor fiesta de Fin de Año se celebra el 31 de diciembre por las calles de la capital grancanaria. Quien no la haya vivido, le aconsejo que no se la pierda. Merece la pena y recuerden que la inscripción contribuye a una acción social, sin vender humo y sin inflar cifras para engañar al político de turno.