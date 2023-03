Un vasito de beletén para Tito Berni

Cuando muchos teníamos pensado que tras Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público y la capacidad de decisión de los técnicos en muchas de las decisiones de la Administración Pública haría que la burocracia protegiese los dineros de todos, aparece una supuesta trama de corrupción capaz de hacer temblar la política española.

En la Carrera de San Jerónimo custodiado por dos leones esta la sede de la democracia en España, el lugar donde se representa a todos los ciudadanos y que a lo largo de la historia ha vivido diversos sucesos; un señor de bigote dando tiros, aprobaciones de no sé cuántas leyes de educación, discursos con impresora incluida, plenos nocturnos que aprueban estados de alarma o en 2018 salió adelante una moción de censura para «evitar la corrupción en el Gobierno». Pues imagínense ustedes si además de todo esto hay alguno que, según dice un mediador, pide catálogos para saber con que meretriz pasar la noche.

Esto que parece inverosímil desde el punto de vista moral se torna repugnante e incluso asquea cuando se cuenta que estas fiestas nocturnas, que incluían prostitutas y cocaína, eran parte de las negociaciones de como adjudicar a dedo fondos públicos. Me ha costado como 10 minutos escribir las tres líneas anteriores, me niego a pensar que la política en España tenga secuencias de este estilo. En España y en Canarias porque según reconoce el sumario los políticos implicados son el exdiputado por Las Palmas Juan Bernardo Fuentes y su sobrino Taishet Fuentes que fue director general de Ganadería del Gobierno de Canarias hasta hace poco, ambos del PSOE, sí, sí, de los que vinieron a eliminar la corrupción de las instituciones.

Los del chiringuito de jugones canario, tío y sobrino, parece ser que se reunían con empresarios conseguidos por Antonio Navarro Tacoronte (alias el mediador) para conseguirles subvenciones al apoyo a la ganadería en plena pandemia o la eliminación de sanciones de forma deliberada. ¿Lo hacían a cambio de un vasito de beletén? Pues no, es que además de las espeluznantes fiestas de droga, Viagra y meretrices, se supone que recibían mordidas o, como diría mi abuela, «gastaban dinero como agua». Todo ello en torno al dinero de todos los canarios y de un sector tan frágil como el de la ganadería.

Tampoco vayan ustedes a pensar que esta gente cerraba los acuerdos de fiesta ¡hombre por Dios! Previo a ello había cenas, que por supuesto no eran en el Teleclub de Tao con una tapa de carne cabra del Rubio, eran en marisquerías del más alto nivel o en el restaurante Ramsés de Madrid.

Toda esta bomba de relojería salta por los aires hace 10 días con la detención de un general de la Guardia Civil, Taishet Fuentes y el mediador. Pasado este tiempo y con la población revuelta ante tal despropósito llega al Parlamento de Canarias el Debate del Estado de la Nacionalidad Canaria, momento perfecto para que alguien de la cúpula del Gobierno autonómico dijera algo. Lo reconozco, yo estaba nerviosita perdida, todo un presidente del Gobierno de Canarias y secretario general del PSOE en Canarias tenía una herramienta pública para hablar sin límite de tiempo de todo lo acontece a este archipiélago. Que ilusa de mí, el presidente de las mil y una tragedias se limitó a decir que el no tenía conocimiento de nada y que se iba a querellar contra el mediador por las informaciones que estaba dando.

Entonces me tengo que parar y pensar, pero vamos a ver, hace meses que se cesó al director general de Ganadería por pérdida de confianza y alguien lo colocó 'con

calzador' de candidato a Alcaldía de Antigua. Y si doy por hecho que nadie sabia nada del supuesto escándalo, entonces tenemos que entender que la Consejera de Ganadería y su director general no hablan entre sí. No sé cual de las dos cosas me resulta peor.

Después del presidente, intervino la oposición, sin obtener tampoco mucha respuesta referente al caso mediador. Cuentan que el pobre de Barragán poco menos que lo mandaron a barrer las alfombras y que Domínguez le pidió la llave a Gustavo Matos para pasar allí la noche. El hombre espera que Ángel Víctor pida luz y taquígrafos para la corrupción del PSOE en Canarias como lo pidió hace meses para Ayuso, claro entre eso e ir a Los Realejos para volver por la mañana con la cola, pues le sale más rentable quedarse en Sta. Cruz.

Para concluir este análisis, que se esta dando cada mañana en las cafeterías de Canarias, como mujer de 30 años que tiene que llamar a sus amigas para volver de noche a casa; me siento engañada si el mismo señor que votó en contra de la prostitución en el Congreso luego se hacía estas fiestas. Además, su voto también sirvió para aprobar una ley que ha reducido la condena a cientos de agresores sexuales.

Recuerdo a mis abuelos paternos y a su casita en Berrugo por la noche, el olor a beletén hirviendo para darnos de cenar. Que estas letras sirvan de apoyo para, además de las mujeres, a todos los ganaderos de esta tierra que se puedan haber visto perjudicados en su peor momento de tan repugnantes hechos.