Una Supercopa de feria

Y Fede Valverde, tras su patada por detrás a Morata en el último minuto del derbi, se ganó el reconocimiento de mejor jugador de la final de la Supercopa. Era el broche de oro que este torneo sin pies ni cabeza merecía. Fue como si el destino se confabulase con la estrambótica idea inicial de esta competición que cambió sus reglas en medio de la temporada pasada para que la Federación ganase más billetes. Ojo, no seré yo quien critique que se haya disputado en Arabia por dinero. No voy a ser hipócrita y si no he dicho nada con otros tantos deportes, como el Dakar por ejemplo, no afearé a Rubiales, quien considero que está realizando un buen trabajo en un puesto que necesitaba aire fresco, por aceptar la mejor oferta económica. Pero que tampoco venda, como hizo cuando presentó el nuevo formato, que su decisión iba encaminada a ayudar en la apertura de un país que viola de forma sistemática los derechos humanos y que sigue considerando a las mujeres y a los homosexuales seres inferiores. Se va por pasta y punto.