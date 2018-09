Una hora menos, sigan jugando

Tras casi cuatro décadas de democracia y autogobierno, la situación de Canarias es, sin duda, mucho mejor que la que teníamos en el Archipiélago al final del franquismo. No solo porque sea, por supuesto, siempre mucho más positivo vivir en una democracia que en un régimen dictatorial, opresor y asfixiante, enemigo de las libertades y, además, profundamente centralista. La democracia supone un papel importante de la sociedad civil, de organizaciones políticas, sindicales y sociales. De protagonismo ciudadano.

La mejora, junto a la anhelada recuperación de la democracia, también se ha producido en los espacios económicos y sociales, donde hemos ido superando nuestro secular subdesarrollo. Fue muy importante, por cierto, el esfuerzo que hicieron nuestros ayuntamientos democráticos para revertir una situación de enorme abandono.

Entonces éramos mucho más pobres, en nuestra economía tenía todavía un peso relativo importante el sector primario y presentábamos enormes carencias en casi todos los ámbitos, desde las infraestructuras básicas -distribución de agua potable, electricidad, alcantarillado...- a la educación o la sanidad. El centralismo nos pasaba una enorme factura que los canarios y canarias pagábamos con creces en forma de retraso sobre el resto del Estado español.

Nuestra realidad de aquella etapa era la de un pueblo con muy bajos niveles educativos y en el que persistía un elevado porcentaje de personas analfabetas. No disponíamos de una red de centros escolares, las plantillas docentes eran claramente insuficientes y la escolarización deficiente, con numerosos colegios desdoblados en horarios de mañana y tarde. La oferta universitaria era, asimismo, escasa y bastante centralizada en una isla, algo que corrigió años después la creación de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria.

Salud. Otro tanto sucedía en el ámbito de la salud. Primero con la sanidad universal que en España consagró, en 1986, la Ley de Sanidad impulsada por el añorado Ernest Lluch. Después, en el ámbito interno, hubo que esperar a las transferencias sanitarias, que se produjeron a finales de los noventa del pasado siglo, para disponer en pocos años de una potente red de centros de salud en todo el Archipiélago. Y para incrementar notablemente los espacios hospitalarios, con la incorporación de dimensionados hospitales en todos los territorios insulares.

Las infraestructuras experimentaron, asimismo, un vuelco espectacular: las carreteras, los puertos y aeropuertos o las obras hidráulicas. Recortamos, en ese sentido, el abismo que nos separaba de la media española. Y mejoramos la conectividad insular e interinsular. Disminuyeron notablemente, igualmente, las diferencias entre las islas, lo que benefició de manera relevante a las no capitalinas.

Pero, no podemos engañarnos, pese al avance, en el que tuvo mucho que ver la capacidad de autogobierno que habíamos alcanzado, las reclamaciones fundadas a los gobiernos del Estado y la aportación de fondos de la Unión Europea, seguimos padeciendo numerosos déficits que nos colocan a la cola estatal. Y, aunque en muchos momentos ha existido olvido y maltrato, falta de comprensión por los ejecutivos estatales de las especiales dificultades que supone para la economía y los servicios públicos un territorio alejado y fragmentado, no se pueden ni deben eludir las responsabilidades propias. No todo es, como algunos quieren hacernos ver, culpa de Madrid.