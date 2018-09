Un par de vinos

Un japonés, cuyo nombre no recuerdo y paso de mirarlo en Google, será el primero en ir a la Luna con un billete comercial. Una misión tripulada prevista para 2023 en la que al parecer quiere el millonario invitar a un grupo de artistas o a amigos. El hombre estará satisfecho. Pero yo no lo envidio. Lo que motiva que sea noticia e insufle su ego por aquello de ser el primero, no le veo ningún divertimento. Al contrario, cada vez estoy más convencido que la felicidad está en las pequeñas cosas. No es que tenga respeto al viaje, que seguramente lo tenga como tantos otros, es que simplemente no me atrae. Aunque decir esto en un mundo plagado por los videojuegos, el último cacharro tecnológico y el televisor multicanal, sonará políticamente incorrecto. Para mí la felicidad es otra cosa. Y en vez de ir acompañado o no a la Luna prefiero algo mucho más corriente (pero feliz) como tomarme unos vinos y un buen almuerzo al disfrute de una conversación interesante. Luego si lo prefieren pueden rematarlo con un paseo por Las Canteras o una siesta como marcan las buenas costumbres. Pero ya está.