Un alarmismo contraproducente

Es tal el hartazgo que me produce el dichoso coronavirus que ni la brillante cuenta de Twitter que lleva su nombre compensa ya. Después de semanas copando todos los titulares, con cada fallecido, sin importar el punto del planeta en el que se produzca la defunción, abriendo los telediarios, los médicos piden con desesperación no contribuir al alarmismo. Pobres ilusos, no saben que aquí la gravedad o la incidencia de la enfermedad en la población es lo de menos. Lo importante es vender, vender mucho. Ayer se podía leer bien grande en el ABC: «Ya han muerto más de 3.000 personas en todo el mundo por el Covid-19». Una cifra impresionante... Si no se compara con la que presenta otras afecciones comunes. La letalidad del coronavirus oscila entre el 2 y el 4% en Wuhan, y el 0,7% en el resto del planeta. Es decir, una proporción de supervivencia del 99,3% en Europa. Estos porcentajes no justifican la campaña del miedo que se ha creado. Sobre todo porque en los enfermos que no han sobrevivido suele haber otras patologías asociadas además de la propia infección. ¿Qué deberíamos hacer entonces con la gripe, que según la OMS causa de 290.000 a 650.000 muertes al año?