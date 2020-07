UD y Granca, dos tiros al pie

«El despido de Berdi y la probable marcha de Mel son dos tiros al pie por parte de nuestros representativos tan graves como poco entendibles»

Ha dotado de identidad y personalidad a un equipo desnortado que había terminado por desencantar a una afición ya en guerra abierta contra el presidente. Pero una vez lograda esta ansiada estabilidad, Mel no deja de lanzar mensajes alarmistas anunciando un adiós que, seguro, es evitable. Por el tono de su discurso es fácil descubrir que lo que demanda valoración y cariño. Un poco de reconocimiento por los servicios prestados. Pero el club, excusándose en la crisis global, le ofrece una renovación a la baja, casi como haciéndole un favor, por mucho que venda que quiere retenerlo a toda costa. Es normal que el amor propio de Mel le obligue a decir no a estas condiciones. Ofertas no le faltarán al técnico, por lo que el riesgo de que al final se consuma su marcha es cada día más alto. Sería un golpe demasiado duro, sobre todo para una hinchada que sabe de la poca habilidad que tiene la UD para regenerarse. Ya fue suficientemente triste ver a la plantilla celebrar la salvación como si fuera un ascenso como para aguantar otro desfile de despropósitos por el banquillo.

Este tiro al pie es parecido al del Herbalife. El despido de Berdi solo se entendió con la posterior foto de la presentación del nuevo equipo técnico. La presencia del político desveló la razón del adiós por la puerta de atrás de un hombre que dedicó 30 años al club y que ha sido uno de los principales artífices del mejor Granca de la historia. Esta vez, ni el basket sirve de consuelo.