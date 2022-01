Tiempo atípico

A pesar de la velocidad de los contagios en esta sexta ola de la pandemia, resulta curioso cómo hay una especie de rebeldía a que nos corten las alas, y ese impulso se suele imponer a consideraciones razonadas sobre las consecuencias de la enfermedad, la saturación sanitaria o incluso a jugar a la ruleta rusa con la propia vida y la de los demás. El pánico que se apoderó de la mayoría en la época del confinamiento, ha pasado a ser la crítica a las restricciones y a romper cualquier norma que se haya impuesto.

Ello me lleva a recordar a un perro bardino que tuve cuando era niño, un animal tranquilo, pero que podía ser peligroso, por su tamaño y su fuerza. Por ello siempre estaba en un espacio limitado por una verja que impedía que saliera al camino. Había mucho espacio, un huerto arbolado de durazneros y hasta pasaba una acequia por la que siempre discurría agua, pero el perro se pasaba el día intentando abrir o saltar la verja, hasta que un día alguien la dejó abierta y el perro se tumbó y no salió al camino. Así fue a partir de entonces, bastaba con que cerraras la verja para que el animal se pusiera en actitud agresiva; quería estar donde estaba, pero por propia voluntad no porque alguien se lo impidiera.

Ni los discursos conspiranoicos que tratan de transmitir que el virus en realidad no existe, o que al menos no es más peligroso que otras enfermedades con las convivimos sin rechistar, ni la evidencia de las cifras que cada día nos inundan en los medios, ni cualquier otra medida de prevención o amenaza ha logrado sacar de la cabeza de la gente la idea de que diciembre y enero son meses de calle, compras, rebajas y aglomeraciones, que en Nochebuena hay que cenar en familia, que en Nochevieja hay que brindar con los amigos por el Nuevo año o que en Reyes los niños han de tener su cabalgata para ver pasar a los magos de Oriente. Es como un mandato ancestral que está por encima de cualquier otra consideración.

Me pregunto si será como cuando le cerraban la verja al perro bardino, pero no me cuadra del todo, porque también ocurre que, en los lugares en los que no hay restricciones, un alto porcentaje de la ciudadanía se echa al camino y reduce, cuando no anula, las precauciones, mientras que otro sector de la población se recluye por voluntad propia, presa del miedo al contagio. De manera que vivimos entre el miedo y la temeridad. Y al fondo, siempre aparece la palabra «libertad». Por otra parte, hay para dar o quitar la razón a todos, pues la pandemia va por barrios; tanto en comunidades en las que son estrictos, como en las que hay gran laxitud, ha habido y hay contagios galopantes o números tolerables, así que los éxitos y los fracasos en el control de la pandemia pueden argumentarse a favor y en contra.

Este es un tiempo atípico. Nada es igual que siempre, pues hasta el clima se empeña en llevar la contraria a la costumbre. Y el tratamiento de la pandemia es como un gran teatro. Como en toda representación, lo importante es el efectismo escénico, lo que se vea desde el patio de butacas, no lo que realmente ocurre. Por una parte, hay tornados de indignación que piden la cadena perpetua o incluso la pena de muerte para según qué delitos, ligados siempre a sucesos de la actualidad, cuya consecuencia mediática tiene fecha de caducidad, hasta que surge otro asunto. Pero la pandemia es un tema permanente desde hace casi dos años. Y los dirigentes no ayudan mucho, porque hablan de salvaguardar ante todo la salud pública y luego se enredan en medidas que tratan de proteger la economía, por eso nunca sabemos realmente cuál es su propósito cuando fijan normas de horarios, aforos y otras variables que ya no sabemos cómo explicar,

porque si cierras el ocio nocturno, ese gen de libertad que anda suelto siempre inventará botellones, y la avaricia de algunos organizará fiestas privadas clandestinas para hacerse de oro.

Posiblemente lo que hace falta es que haya transparencia, porque un periodista pregunta a la ministra de Sanidad y su respuesta es ambigua, aparte de que las normas que rigen en Albacete no son las misma que en Asturias. Son demasiados mensajes contradictorios, y muchos firmados por eminentes científicos, que van desde los que usan el alarmismo más apocalíptico hasta los que dicen con todas las letras que la variante Ómicron es el principio del fin de la pandemia. ¿A quién creer?