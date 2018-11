Sobre finaos y demás tradiciones

«Nuestra sociedad cuenta con un sistema educativo que cuida muy poco la identidad de este pueblo»

Lo de los finaos es solo un fiel reflejo, a mi entender, de lo que ocurre en nuestra sociedad, que cuenta con un sistema educativo que cuida muy poco la identidad de este pueblo, sus costumbres, etnografía, folclore, tradiciones, habla y hasta su gastronomía. No solo son los finaos, es que en muchísimos centros educativos de nuestra comunidad autónoma, solo se habla de identidad canaria el 30 de mayo, cuando aprovechan el día oficial para vestir a los niños con trajes típicos y cantar alguna isa y luego, día libre al canto.

Y la culpa no es de los profesores, ni mucho menos. Es de los responsables educativos del Gobierno de Canarias, que no inciden en lo importante que es impartir conocimiento de esta región a los más jóvenes, que son a su vez los que se encargarán de velar por el respeto y mantenimiento de nuestra identidad en el futuro. No es un mensaje nacionalista, para nada. Es un canto a la cordura, a que un canario tenga conocimiento y respeto por su historia, como un vasco por su pelota como deporte de bandera, un catalán por sus castells o un andaluz por su traje de faralaes. A mí es que se me parte el alma cuando veo que los más pequeños no saben lo que es una folía o quienes fueron Alfredo Kraus o Tenesor Semidán.

Y todo ello con la agravante de que tenemos un gobierno que se hace llamar nacionalista desde el principio de nuestra democracia... Y todo ello, ¿para qué? En este caso, no hace falta reflexión, urge la acción. Tome nota señor Clavijo.