Sueldos antisindicales

La mujer del César no solo debe ser honrada sino que tiene que parecerlo. Esta frase pronunciada por el propio emperador romano me vino a la cabeza ayer después de escuchar en una emisora de radio a los trabajadores del sindicato UGT, que han iniciado una ronda de movilizaciones en varias ciudades españolas para reclamar a la organización lo mismo que sus líderes reivindican en las mesas de la negociación colectiva, exigen a las empresas y proclaman en toda intervención pública pero que niegan a sus plantillas.

Mientras que el líder de UGT reclama a los empresarios subidas del entorno del 5% para este año y otro tanto para 2023, en su casa propone incrementar los sueldos un 2,8% y un 2,5% frente a una inflación que ronda el 7%. «Las crisis no las deben pagar ni los trabajadores ni los salarios», afirma constantemente Pepe Álvarez que aplica las recetas para todos los demás pero no para sí mismo. Desde el sindicato se justifica esta subida salarial «irrisoria», como dicen sus trabajadores, en que la organización no tiene beneficios y sus ingresos son limitados pero, como ellos hay muchas pymes y autónomos en este país, que llegan justos a pagar las nóminas a final de mes pero tienen que cumplir lo pactado en los convenios pactados.

La menor subida de los salarios, sin embargo, no es lo más antisindicalista de la situación que atraviesan los trabajadores de UGT. Estos llevan desde el año 2020 con un convenio colectivo caducado y en ultraactividad. Y lo que es peor, el sindicato propone en la negociación de su nuevo convenio una cláusula por la que podría descolgarse del convenio de forma unilateral y si ningún tipo de justificación ni negociación. Exigencias que a cualquier sindicalista le provocarían urticaria si estuvieran pactando con una empresa al uso pero que ellos proponen con total naturalidad para sí mismos.

No es la primera vez que los sindicatos dan una imagen de puertas afuera y de puertas adentro se pasan por el forro sus recetas. Ocurrió con la Gran Recesión cuando criticaban las condiciones para acogerse a los ERE y luego se aprovecharon de ellas para aplicar fuertes recortes de plantilla. Con hechos así lo único que hacen es menoscabar su ya tocada credibilidad.